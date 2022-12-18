Много спит и плотно ест: стало известно о состоянии тигрицы, спасенной в ЕАО. Фото: скриншот с видео.

Душераздирающая история спасения малышей амурских тигров прогремела на весь Дальний Восток. Несчастные замерзшие животные скитались по Еврейской автономии в поисках матери, пропитания и тепла. Двое котят амурских тигров боролись за жизнь до последнего. Один тигренок, к сожалению, не выжил. Он скончался от голода до прихода помощи. А вот девочка с трудом, но осталась жива. Сейчас она находится в реабилитационном центре «Тигр», где специалисты следят за ее состоянием.

Как стало известно, девочка из ЕАО идет на поправку. Она плотно ест и много спит, чтобы как можно скорее прийти в себя. В доказательство специалисты приложили видео с тигрицей.

- На первом видео она ест, а точнее доедает. Порция весом 1300 граммов исчезла с тарелки за 15 минут. Подозреваем, что взгляд, брошенный на камеру, это вопрос: «А добавка будет?». На втором видео она спит. Тут все понятно без слов, - сообщили в телеграм-канале центра «Амурский тигр».

Когда тигрицу обнаружили местные жители, она была обессилена. Исхудавшей хищнице около пяти месяцев. Сколько котята амурского тигра находились одни без еды – неизвестно. В центре реабилитации «Тигр» предполагают, что найденные тигрята – дети Лазовки. Обычно тигрицы не покидают своих детенышей до момента, пока те не научатся добывать себе пищу самостоятельно. Есть вероятность, что с тигрицей Лазовкой произошло что-то страшное. Специалисты отправились на ее поиски в места обитания.

Амурские тигры - редкие животные, которые занесены в Красную книгу. Основной источник питания хищников – кабаны и другие обитатели тайги. Именно отсутствие пропитания могло стать причиной, по которой семейство разделилось, и тигренок погиб.

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