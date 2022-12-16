Выжила только девочка: в ЕАО обнаружили тело умершего тигренка, которое охраняла сестренка

Врачи борются за жизнь девочки-тигрицы Фото: Центр "Амурский тигр"

Они бродили неизвестно сколько времени по густым дальневосточным лесам и огромным сугробам. Они потеряли свою маму, а может быть, она, пытаясь их защитить или прокормить, попала в беду. Пока было возможно, два малыша еще держались вместе, но очень сильно истощали от голода и почти совсем замерзли. А потом… Когда их увидели люди, жизнь еще теплилась только в одном тигренке, второй, к великому горю, так и умер в снегу.

Маленькую девочку-тигрицу, которой удалось выжить в суровой дальневосточной тайге, забрали в реабилитационный центр «Тигр». Сейчас врачи делают все возможное, чтобы она пришла в себя. Малышке всего около пяти месяцев, на теле нет никаких ран, но вид все равно не из лучших - она сильно исхудала. Сколько времени детеныши амурского тигра оставались без еды - неизвестно, но факт остается фактом - второй малыш умер именно от голода. Тело обнаружили почти на обочине дороги в ЕАО проезжающие мимо люди.

На кадрах видно, что от уже бездыханного тела тигренка проложены следы. Сестренка, видимо, шла вместе с ним, а когда тот умер - последовала дальше. Девочку заметили поодаль от тела, в глубине леса.

- Местные жители обнаружили на дороге двух истощенных тигрят и незамедлительно сообщили в охотнадзор. По указанным координатам инспекторы обнаружили погибшего тигренка, а второго выследили, отловили и доставили в центр реабилитации «Тигр». Девочке от четырех до шести месяцев, ран и повреждений у нее нет, но она сильно истощена. Ее прокапали, ввели поддерживающие препараты и назначили курс реабилитации, - рассказали в «Центре «Тигр».

Как предположили в центре, тигрята - дети Лазовки, но куда делась мать и почему бросила на верную смерть малышей - непонятно. Однако тигрицы просто так этого не делают, возможно, с Лазовкой произошла трагедия. Сейчас специалисты ищут ее в местах обитания.

Голод - самая большая проблема для амурского тигра, особенно зимой. В последнее время тигры все чаще выходят в села, поедают собак, пугают местных жителей. Все это происходит из-за того, что им не удается, а может быть, не хочется охотиться самостоятельно - добыть сидящую на привязи собаку куда проще, чем выследить и задавить кабана.

Амурские тигры - редкие животные, занесенные в Красную книгу. Каждый случай гибели или убийства этого хищника - трагедия. Совсем недавно в Хабаровском крае нашли тело совсем молодого зверя - тигр перебирался через замерзший ручей и там же умер. В обстоятельствах разбираются правоохранительные органы и охотоведы.

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