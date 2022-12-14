Умер на льду ключа: останки амурского тигренка нашли возле дороги в Хабаровском крае

Зверь умер в точке пересечения водоема с трассой Хабаровск – село Арсеньево Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

В Хабаровском крае ЧП: погиб амурский тигр. Совсем молодой редкий кот умер, предварительно, перебираясь через замерзший ручей. В обстоятельствах разбираются правоохранительные органы и охотоведы.

Погибшего тигра нашли днем 13 декабря в Нанайском районе. Останки хищника лежали на льду ключа Хасо. Зверь умер в точке пересечения водоема с трассой Хабаровск - село Арсеньево.

- Оперативная группа обнаружила в указанном месте останки тигренка возрастом около одного года с признаками истощения. На теле нет видимых внешних повреждений, - прокомментировали в управлении охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края.

Останки амурского тигренка изъяты с места ЧП. Экспертиза установит точные причины гибели краснокнижного зверя. Правоохранительные органы проводят процессуальные действия.

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