Жестокий бой на смерть: амурский тигр убил и съел бурого медведя в заповеднике под Хабаровском

Специалисты предполагают, что медведя убил тигр Одыр Фото: Скриншот с видео

Амурский тигр - абсолютный хищник. Это означает, что у него нет естественных врагов, и он чувствует себя полноправным властелином дальневосточной тайги. За этот титул с ним может побороться разве что бурый медведь. Споры эти чаще всего кровавы и жестоки.

КРОВАВАЯ БОЙНЯ

Следы одной из таких схваток нашли в южном районе Большехехцирского заповедника. Внушительных размеров медведь (ширина мозоли передней лапы - 18 сантиметров) не успел залечь в спячку. И это стало фатальной ошибкой - косолапого настиг амурский тигр.

- Судя по следам, схватка здесь развернулась нешуточная. Звери долго боролись, но тигр все же одержал победу. Он не пострадал. Такой вывод можно сделать из-за отсутствия кровавых пятен на месте его лежки - то есть отдыха, что мы обнаружили рядом с недоеденной тушей медведя. Вероятно, тигр позже вернется сюда, чтобы еще несколько дней продолжать трапезу, - рассказал Юрий Кя, главный инженер по охране лесов и лесохозяйственной деятельности Большехехцирского заповедника.

КТО УБИЙЦА?

Специалисты предполагают, что медведя убил тигр Одыр. Самец чаще всего предпочитает гулять именно в этом районе заповедника. Тигр иногда появляется и в северной части «Большехехцирского». Здесь живет самка Злата, к которой наведывается Одыр.

Этим летом медведи неоднократно становились добычей тигров. Инспекторы находили останки гималайских медведей и экскременты тигра, в которых обнаруживались когти косолапых. Чаще всего жертвами полосатых были годовалые особи. Тигр уверенно побеждает гималайского медведя до трехлетнего возраста.

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