Убили или погиб от старости? В тайге Хабаровского края найден мертвым амурский тигр

Большинство подписчиков и автор ролика уверены: хищника убили. Фото: скрин-шот видео Instagram/Криминальный Хабаровск и ДВ
В тайге Хабаровского края найден труп амурского тигра. Мертвого краснокнижного хищника в лесу обнаружил местный охотник. Видео с места гибели животного появилось в инстаграм-аккаунте «Криминальный Хабаровск и ДВ».
Ролик молниеносно собрал около двух тысяч просмотров и вызвал живой интерес у пользователей Сети. Главный вопрос, который волнует всех: умер тигр естественной смертью или имеет место убийство браконьером? Если убил браконьер, то почему оставил добычу в лесу? Или тигр угрожал человеку и убийство было в целях самообороны?
— Убил кто-то тигру. Здоровый самец. Уже присыпан, — говорит автор видео за кадром.
Источник «Комсомолки» сообщил, что силовики будут расследовать эту ситуацию. Предстоит изъять тело животного и провести экспертизу для установления причин смерти.
— По видео нельзя сказать точно, что животное убито. Нет никаких следов крови, — отметил собеседник «КП».
Напомним, что убийство редкого хищника преследуется законом.
Так, браконьерам, которые в сентябре прошлого года убили молодого тигра по кличке Павлик, дали по 5 лет и 2 месяца колонии.
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