Убийц амурского тигра Павлика, обитавшего в ЕАО, будут судить по более тяжкой статье

Тигр Павлик был изъят из дикой природы вместе со своей сестрой Еленой. Автор фото: МРОО "Центр "Тигр"

В деле об убийстве амурского тигра Павлика, который прожил на свободе чуть больше года, начался новый этап. Напомним, что останки редкого хищника нашли в Свободненском районе 23 сентября 2020 года. На теле зверя были огнестрельные ранения, позже задержали подозреваемых в убийстве большого кота, сейчас их ждет суд.

«ПАША, ИДИ ДОМОЙ!»

Тигр Павлик был изъят из дикой природы вместе со своей сестрой Еленой совсем маленьким в 2018 году. Мать котят нападала на собак в селе Алексей-Никольское (Приморье), что не считается нормальным поведением для редкого хищника. Взрослая тигрица не боялась людей, поэтому обратный путь в тайгу ей был заказан. Кошку забрали в зоопарк Зеленогорска (Красноярский край).

В мае 2019 года тигры отправились на вольные хлеба. Фото: amur-tiger.ru

У малышей же был шанс вернуться к нормальной жизни на воле. Тигрята прошли долгий курс реабилитации и уже повзрослевшими в мае 2019 года отправились на вольные хлеба. Судя по данным с GPS-ошейников, хищники успешно добывали себе пропитание и смогли пережить зиму. Павлик и Елена держались недалеко друг от друга и позже «переехали» в ЕАО, где осели.

Тигры практически не вступали в контакт с людьми. Единственным исключением стала встреча сотрудников Хинганского заповедника с Павликом летом 2019 года. Заметив людей, зверь остановился, но и специалисты не растерялись. Они крикнули приближающемуся коту: «Паша, иди домой!» - и Паша, как ни странно, послушался и удалился в тайгу.

Неожиданно для ученых весной Павлик совершил рывок в сторону северо-запада, побив «тигриный» рекорд. Полосатый авантюрист решил переплыть одно из водохранилищ Буреи, но в последний момент передумал. Зверь все же получил титул «Самый западный редкий кот» и спустя несколько месяцев вернулся в ЕАО. Но жажда приключений не оставляла Павлика, и он снова рванул на запад, переплыл реку Зею и улучшил свои показатели.

УБИЛИ И ДОБИЛИ

Ошейник Павлика перестал подавать сигнал 8 сентября. В 20-х числах стали поступать сообщения об убийстве тигра. Спустя несколько дней труп краснокнижного зверя нашли недалеко от села Новостепановка. Позже задержали и предполагаемых браконьеров, ими оказались жители Приамурья 25 и 23 лет.

Следствие считает, что 8 сентября ночью браконьеры на тракторе поехали охотиться на сибирскую косулю. Отстрел этих животных, кстати, запрещен. Парни сваяли фару и прицепили ее на трактор, чтобы лучше ориентироваться в лесу. В свет фонаря попался амурский тигр, по которому и выстрелил один из браконьеров. Тело зверя парни бросили и уехали в село, решили вернуться утром.

Уже на следующий день браконьеры вернулись на место преступления. Тигр был еще жив. Парни еще раз выстрелили в несчастного Павлика. Грациозный зверь, некогда спасенный людьми, из-за людей же и погиб.

РЕАКЦИЯ СОЦСЕТЕЙ

На жестокое убийство тигра люди отреагировали остро и продолжают его обсуждать. Большинство жалеет Павлика и требует ужесточить наказание за отстрел краснокнижных животных.

- И везде человек виноват, лезет туда, куда ему не следует.

- Все радовались, когда эти прекрасные животные были выпущены на свободу. А теперь из-за алчности оборвалась жизнь Павлика.

- Человек стал хуже зверя!

- Отказываюсь верить, он был таким осторожным, людей избегал, а тут они его настигли. Очень жалко Павлика.

- Ничего святого не осталось, все ради наживы.

ОФИЦИАЛЬНО

Уголовное дело было возбуждено по статье «Незаконные добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких животных…». Максимальное наказание - до четырех лет колонии и штраф до одного миллиона рублей. Сейчас дело переквалифицировано на более тяжкое - браконьерам вменяют «Незаконные добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких животных…, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Санкция - до восьми лет колонии и штраф до двух миллионов рублей. Также подозреваемым вменяется статья «Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Наказание - от трех до пяти лет лишения свободы.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Амурской области.

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