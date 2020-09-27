«Боль и гнев переполняют»: погиб тигр Павлик из ЕАО, некогда спасенный людьми

Павлик и Елена. Автор фото: МРОО "Центр "Тигр"

Накануне стало известно о гибели тигра Павлика. Полосатый хищник в основном обитал на территории ЕАО и радовал ученых своими достижениями. Он и его сестра Елена слишком рано были отлучены от матери, прошли долгую реабилитацию, вернулись в дикую природу в 2019 году и даже успешно пережили первую зиму, самостоятельно добывая себе пропитание и держась подальше от людей. Казалось бы, в жизни животных все наладилось, и они могу спокойно жить у себя дома – в лесу, но нет… Павлик погиб от рук браконьеров в Амурской области. Пока известно, что по данному инциденту идет следствие. Подробности расследования не разглашаются.

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ ПАВЛИК?

Напомним, в дикую природу Павлик и его сестра Елена вернулись в Амурской области. Потом также дружно они перекочевали в ЕАО, где и обитали в последнее время. За животными присматривали ученые, которые заранее снабдили хищников ошейниками с GPS-модулем.

Одно из ярких воспоминаний о Павлике – это его рекорд. Этот тигр стал самым западным амурским тигром. Он, неожиданно для следивших за ним людей, начал перемещаться в сторону северо-запада. За последние 20 лет был первым, кто удостоился такого «звания».

ПОСЛЕДНИЕ СООБЩЕНИЯ О ПАВЛИКЕ

В начале сентября ученые сообщили свежие новости о тигре Павлике. Тогда стало известно, что Павлик снова развернулся, пошел на Запад, все-таки переплыл реку Зею, которая ранее ему не покорилась. Хищник видимо решил, во чтобы то ни стало, быть исключительно самым западным тигром.

- Зею Павлик преодолел в районе города Свободный. Но это не значит, что он заходил в населенный пункт и чем-то угрожал его жителям. Он прошел в нескольких десятках километров от него по лесу, и, скорее всего, даже не подозревал о наличии поблизости населенного пункта, - рассказал тогда Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр.

Жизненный путь Павлика прервался в конце сентября. Это невосполнимая утрата для тех, кто вложил много сил и времени, чтобы спасти его и помочь вернуться в дикую природу. Огромное горе для тех, кто пристально следил за его жизнью и радовался его успехам. Новость о гибели хищника стала одной из обсуждаемых. Пользователи соцсети недоумевали:

- «Когда уже введут смертную казнь за краснокнижных животных»

- «Надо ужесточать наказание за убийство краснокнижных животных и за незаконную вырубку леса вплоть до пожизненного лишения свободы и конфискации имущества»

- «Почему ради наживы люди так могут поступать! Очень жаль»

- «Молодой совсем и нет уже, жалко зверя, потомство мог еще принести большое...»

- Боль и гнев переполняют... Всех животных жалко, все они страдают от человека».

Редакция «КП»-Хабаровск» будет следить за развитием событий.