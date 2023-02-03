Представляют угрозу для людей: массовый отлов тигров-уничтожителей собак начнется в Хабаровском крае

Охотуправление Хабаровского края получило разрешение на отлов взрослых амурских тигров Фото: Вячеслав РЕУТОВ

Охотуправление Хабаровского края получило разрешение на отлов взрослых амурских тигров, которые повадились охотиться в населенных пунктах. Напомним, что зима 2022-2023 годов стала настоящим испытанием для жителей городов и сел, которые находятся рядом с тайгой. Тигры массово заходят к людям и убивают собак.

БОЛЬНЫЕ И ОСОБО КОНФЛИКТНЫЕ

За два месяца зимы амурские тигры уничтожили десятки псов и несколько лошадей практически по всей территории края. Не добрались дикие коты лишь до самого севера и до крупных городов (Хабаровск, Комсомольск, Советская Гавань). Один из последни случаев произошел в селе Арсеньево (Нанайский район). Здесь хищник, по сообщениям местных жителей, убил лошадь. Судя по жутким кадрам, зверь обглодал коня до костей.

Ситуация приобрела угрожающие масштабы, поэтому было принято решение направить в Росприроднадзор запрос на отлов тигров, представляющих угрозу не только для собак, но и для людей. Ведомство решение одобрило, сейчас охотоведы отслеживают интересующих хищников.

- Отлавливать будем тигров, которые заходят в населенные пункты в Бикинском, Вяземском, имени Лазо, Хабаровском и Нанайском районах. Инспекторы охотнадзора уже работают на местах. Отловом занимаемся не только мы, помогают все службы, - рассказал «КП» - Хабаровск» Юрий Колпак, и. о. начальника управления охотничьего хозяйства правительства края.

В поле зрения попали истощенные звери и особенно конфликтные. Сколько тигров будет отловлено - пока неизвестно. Ранее сообщалось о том, что охотуправление запросило разрешение на отлов шести особей.

- Пойманных тигров будем отпускать в отдаленных районах тайги, где они не смогут попасть к людям. Истощенные и травмированные животные будут направлены в специализированные центры для прохождения реабилитации под присмотром ветеринарных врачей, - добавил Юрий Колпак.

ЛЕГКАЯ ДОБЫЧА

Собачий геноцид тигры устроили из-за сокращения естественной кормовой базы. Численность диких кабанов в крае сократилась из-за рубок дубовых насаждений и африканской чумы свиней. Аналогичная ситуация наблюдается в последние годы во всех регионах, где обитает амурский тигр.

К тому же собаки - легкая добыча для хищника. Даже несмотря на предупреждения и массовые убийства, люди продолжают оставлять псов на улице. Собака на привязи - приманка для тигра. Да, так быть не должно, но раз такое случилось, то четвероногого любимца можно закрыть в бане, сарае, или впустить на ночь в дом.

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