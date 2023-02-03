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Дом. Семья3 февраля 2023 8:01

Представляют угрозу для людей: массовый отлов тигров-уничтожителей собак начнется в Хабаровском крае

В Хабаровском крае отловят амурских тигров, представляющих угрозу для людей
Александра ШОПЕНКО
Охотуправление Хабаровского края получило разрешение на отлов взрослых амурских тигров

Охотуправление Хабаровского края получило разрешение на отлов взрослых амурских тигров

Фото: Вячеслав РЕУТОВ

Охотуправление Хабаровского края получило разрешение на отлов взрослых амурских тигров, которые повадились охотиться в населенных пунктах. Напомним, что зима 2022-2023 годов стала настоящим испытанием для жителей городов и сел, которые находятся рядом с тайгой. Тигры массово заходят к людям и убивают собак.

БОЛЬНЫЕ И ОСОБО КОНФЛИКТНЫЕ

За два месяца зимы амурские тигры уничтожили десятки псов и несколько лошадей практически по всей территории края. Не добрались дикие коты лишь до самого севера и до крупных городов (Хабаровск, Комсомольск, Советская Гавань). Один из последни случаев произошел в селе Арсеньево (Нанайский район). Здесь хищник, по сообщениям местных жителей, убил лошадь. Судя по жутким кадрам, зверь обглодал коня до костей.

Ситуация приобрела угрожающие масштабы, поэтому было принято решение направить в Росприроднадзор запрос на отлов тигров, представляющих угрозу не только для собак, но и для людей. Ведомство решение одобрило, сейчас охотоведы отслеживают интересующих хищников.

- Отлавливать будем тигров, которые заходят в населенные пункты в Бикинском, Вяземском, имени Лазо, Хабаровском и Нанайском районах. Инспекторы охотнадзора уже работают на местах. Отловом занимаемся не только мы, помогают все службы, - рассказал «КП» - Хабаровск» Юрий Колпак, и. о. начальника управления охотничьего хозяйства правительства края.

В поле зрения попали истощенные звери и особенно конфликтные. Сколько тигров будет отловлено - пока неизвестно. Ранее сообщалось о том, что охотуправление запросило разрешение на отлов шести особей.

- Пойманных тигров будем отпускать в отдаленных районах тайги, где они не смогут попасть к людям. Истощенные и травмированные животные будут направлены в специализированные центры для прохождения реабилитации под присмотром ветеринарных врачей, - добавил Юрий Колпак.

ЛЕГКАЯ ДОБЫЧА

Собачий геноцид тигры устроили из-за сокращения естественной кормовой базы. Численность диких кабанов в крае сократилась из-за рубок дубовых насаждений и африканской чумы свиней. Аналогичная ситуация наблюдается в последние годы во всех регионах, где обитает амурский тигр.

К тому же собаки - легкая добыча для хищника. Даже несмотря на предупреждения и массовые убийства, люди продолжают оставлять псов на улице. Собака на привязи - приманка для тигра. Да, так быть не должно, но раз такое случилось, то четвероногого любимца можно закрыть в бане, сарае, или впустить на ночь в дом.

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