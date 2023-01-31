Был ранен и не мог охотиться: тигр-уничтожитель собак из Вяземского остался без фаланги пальца

Хищник пришел со стороны леса и убил несколько собак в автосервисе и частном доме Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

Появились данные о состоянии амурского тигра, которого поймали 30 января в городе Вяземский. Напомним, что хищник несколько недель досаждал местным жителям. Зверь убивал собак, причем не только в городе, но и, вероятно, в его окрестностях.

СОБАКОЕД

По уточненным данным, незваным гостем оказался самец тигра, а не самка, как горожане предполагали ранее. Дикий кот начал захаживать к людям с 13 января 2023 года. Хищник пришел со стороны леса и убил несколько собак в автосервисе и частном доме на окраине. Охотоведы пытались отогнать зверя, но он вернулся и стал более предусмотрительным.

Оказалось, что у тигра нет фаланги на левой передней лапе Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

За свою «карьеру» тигр задрал несколько собак и страшно напугал людей. Следы пятилетнего самца находили в жилых районах, из-за чего местные жители старались минимально находиться на улице, особенно в темное время суток. Отпугивающие меры на тигра мало влияли: он постоянно возвращался к людям. Охотоведы решили отловить тигра.

- Меры отпугивания работают до поры до времени, и в какой-то момент тяга зверя к легкой добыче (собакам, скоту - прим. ред.) перевешивает страх перед любыми шумовыми и световыми спецсредствами. Отлов тигра, напротив, требует тишины и скрытности в работе инспекторов. Это очень умный и осторожный зверь со сложным поведением, который хорошо усваивает свой предыдущий опыт и быстро на нем учится, - рассказал Юрий Колпак, и. о. начальника управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края.

РАНЕНИЕ

Инспекторам удалось перехитрить зверя, и он угодил в одну из ловушек. Первичный осмотр показал, что у тигра нет фаланги на левой передней лапе. Специалисты предполагают, что хищник попал в капкан браконьеров. Травма мешала дикому коту охотиться на крупных копытных животных.

Травма мешала дикому коту охотиться на крупных копытных животных Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

- Сложно сказать, когда именно тигр получил травму, но очевидно, что она доставляет зверю много неудобств. В полевых условиях ее зашили, обработали, и теперь послеоперационное восстановление будет зависеть только от самого хищника. Тигр явно не настроен подпускать к себе врачей каждый раз, когда они решат проверить, как заживает рана, - сообщил Иван Шахов, ветеринарный врач-эксперт КГБУ «Хабаровская городская станция по борьбе с болезнями животных».

ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА

Возвращение «вяземского тигра» в естественную среду обитания будет зависеть от послеоперационного восстановления в центре реабилитации «Утес» под Хабаровском. Если рана заживет, и зверь сможет самостоятельно охотиться, то его вернут в тайгу. Сделают это вдалеке от населенных пунктов, там, где территория еще не занята другими самцами.

- Во всей истории с тигром показательно то, насколько быстро конфликтная ситуация обросла домыслами. На каждое достоверное видео приходилось по три-четыре фейковых, в какой-то момент дошло до того, что один хищник превратился в пятерых. Сейчас одного зверя отловили и увезли, но нельзя исключать, что на его место не придет любой другой. Это будет происходить до тех пор, пока будут сохраняться условия, которые к этому привели, - прокомментировал Сергей Арамилев, генеральный директор центра «Амурский тигр».

Он добавил, что в планах добиться обязательного соблюдения рекомендаций по содержанию домашних животных и скота. Особенно в местах обитания крупных хищников.

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