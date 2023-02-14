Провел в тайге двое суток, истекая кровью: появилась полная картина нападения тигра на человека в Хабаровском крае

Зверь набросился на охотника прямо в таежном домике
Фото: Скриншот с видео
В Хабаровском крае продолжают появляться подробности нападения тигра на человека. Напомним, что зверь набросился на охотника прямо в таежном домике. Пострадавший выжил, сейчас он находится в реанимации.
УШЛИ ОТДЫХАТЬ
ЧП случилось 12 февраля в урочище реки Тормасу ключ Джули (Нанайский район) - территория нацпарка «Анюйский». По уточненным данным, трое охотников из числа коренных малочисленных народов Севера добывали здесь пушнину. Охота была легальна.
Вечером охотники разошлись по зимовьям: двое заняли один дом, третий - ушел в соседний. Примерно в 22:30 часов к баракам пришел тигр. 19-летний Сергей, который остановился вместе с другом, услышал шум и подошел к окну. Зверь заметил движение и влетел в проем, разбив головой стекло.
Хищник набросился на Сергея, товарищ пострадавшего взял ружье и разрядил весь рожок в тигра. Затем охотник хотел ударить зверя обухом топора, но от этой затеи отказался. Вместо этого он зарядил ружье и еще раз выстрелил в тигра. Хищник погиб, пострадавший охотник выжил, но получил повреждения руки, шеи, головы и спины.
ПУТЬ ЗА СПАСЕНИЕМ
Из соседнего домика прибежал третий охотник. Он на снегоходе отправился за помощью, но техника по дороге заглохла. Охотник 13 февраля пешком дошел до базы «Глэмпинг» в урочище реки Богбасу на 286 километре трассы Лидога-Ванино и попросил помощи. О ЧП незамедлительно сообщили руководству нацпарка, в полицию и в больницу села Троицкое. Вертолетом вывезти пострадавшего не удалось: предварительно, помешала плохая погода.
- Из работников парка были сформированы две спасательные группы. Одна направилась на место происшествия из села Троицкое, вторая - из села Арсеньево. Обе группы вместе с полицией обследовали место, оказали первую помощь раненому. Затем одна группа доставила пострадавшего в Арсеньево, где их ожидала скорая Троицкой ЦРБ. Мужчину транспортировали в больницу, - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Приамурье».
Сейчас пострадавший находится в тяжелом состоянии. В тайге он провел почти двое суток и потерял много крови. 14 февраля парня эвакуируют на вертолете Ми-8 в Хабаровск в Краевую клиническую больницу имени Сергеева.
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