На фоне проводимого лечения состояние пострадавшего стабилизировалось Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Хабаровские врачи почти две недели спасают охотника, на которого напал тигр. Напомним, что Сергей стал жертвой хищника 12 февраля. Зверь набросился на парня прямо в домике. Тигра застрелили, охотник получил тяжелые раны.

ТИГР НАПАЛ НА ЧЕЛОВЕКА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

ЧП случилось в национальном парке «Анюйский» недалеко от реки Тормасу. Трое охотников добывали пушнину на территории, отведенной под промысел коренных малочисленных народов Севера. Вечером мужчины разошлись по зимовьям: Сергей с приятелем заняли один дом, третий заселился в соседний.

Охотники занимались своими делами, когда Сергей услышал странный шум возле зимовья. Парень выглянул в окно, и тут в него влетел тигр, разбив головой стекло. Зверь вцепился в охотника, его приятель не растерялся, схватил ружье и разрядил в хищника всю обойму. Тигр погиб, Сергею срочно требовалась помощь.

Из соседнего домика прибежал третий охотник, он-то и направился за помощью на снегоходе до ближайшей базы в 35 километрах от места ЧП. В пути техника застряла, и мужчина был вынужден идти пешком. Охотник добрался лишь к обеду 13 февраля. Оттуда была вызвана помощь, которая к вечеру добралась до Сергея.

АМУРСКИЙ ТИГР НАПАЛ НА ОХОТНИКА

Окровавленного парня в ночь на 14 февраля вывезли на снегоходе в ближайшую больницу села Троицкое. Охотник больше суток провел в глухой тайге, находился в травматическом шоке. Сергею обработали раны, начали проводить противошоковую терапию. Парень потерял много крови.

Днем охотника на вертолете доставили в Хабаровск. Здесь ему провели операцию, ввели противогангренозную сыворотку, продолжили проводить противошоковую терапию. 21 февраля парня готовили к ампутации левой руки. По данным на 23 февраля, операция по отъему конечности прошла успешно. Сейчас состояние Сергея улучшилось.

- На фоне проводимого лечения состояние пострадавшего стабилизировалось, пациент по-прежнему находится в реанимации, однако врачи отмечают положительную динамику. Пострадавшему продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь, - прокомментировали в пресс-службе минздрава Хабаровского края.

По факту ЧП полиция проводит проверку. Предварительно, перед нападением тигр был ранен. Туша зверя направлена на исследование. До этого в науке не было описано случаев нападения тигров через застекленные препятствия.

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С ЧЕГО НАЧИНАЛОСЬ:

Полиция проводит проверку по факту убийства тигра при нападении на человека в Хабаровском крае

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