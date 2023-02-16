Зверь едва не растерзал 19-летнего Сергея прямо в домике Фото: Предоставлено "КП"

Появились новые данные о парне, на которого напал тигр в Хабаровском крае. Напомним, зверь едва не растерзал 19-летнего Сергея прямо в домике. Хищника застрелили, охотник двое суток провел в тайге в ожидании помощи.

АМУРСКИЙ ТИГР НАПАЛ НА ЧЕЛОВЕКА

Нападение произошло 12 февраля в урочище реки Тормасу. Здесь, в глухой тайге, Сергей вместе с двумя товарищами добывал пушнину. Вечером охотники разошлись по зимовьям: двое заселились в один дом, третий - в соседний.

Сергей с другом услышали шум со стороны тайги около 22:30. Парень подошел к окошку, и тут в него влетел тигр, разбив головой стекло. Хищник намертво вцепился в охотника и раскромсал ему левую руку. Второй 31-летний мужчина схватил ружье и застрелил тигра.

На шум из соседнего зимовья прибежал третий охотник. Мужчина выдвинулся за помощью на снегоходе, но в пути техника сломалась. Только к обеду 13 февраля он дошел до ближайшей базы в 35 километрах от места ЧП. К вечеру того же дня до Сергея добрались две спасательные группы.

ТИГР НАПАЛ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА ОХОТНИКА

Одна вывезла истекающего кровью парня в ближайшую больницу в селе Троицкое. Вторая группа осталась на месте ЧП выяснять обстоятельства случившегося. В больнице Сергею диагностировали серьезную кровопотерю и травматический шок. 14 февраля парня эвакуировали в Хабаровск на вертолете Ми-8.

- По данным на 16 февраля, состояние пострадавшего крайне тяжелое. На ИВЛ. У пациента травматологический шок III степени, сепсис. Утром собирался врачебный консилиум по дальнейшей оптимальной тактике лечения, - прокомментировали в пресс-службе минздрава Хабаровского края.

По факту ЧП полиция проводит проверку. Предварительно, до нападения тигр был ранен. Туша зверя направлена на исследование. До этого в науке не было описано случаев нападения тигров через застекленное окно.

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