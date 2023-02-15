Парню сильно досталось: тигр разорвал ему левую руку, поранил шею и спину. Фото: минздрав Хабаровского края

Тигр напал на человека в Хабаровском крае - случай сам по себе редкий, поскольку полосатые хищники обычно стараются держаться от людей подальше. Обстоятельства атаки зверя еще более необычны. Тигр влетел в домик через застекленное окно и вцепился в 19-летнего Сергея. Хищника застрелили, парень выжил.

КАРТИНА НАПАДЕНИЯ

ЧП случилось 12 февраля в урочище реки Тормасу (Нанайский район) - территория нацпарка «Анюйский». Это глухая тайга, где нет связи, а до ближайшей обитаемой базы 35 километров. Здесь трое охотников-удэгейцев добывали пушнину в функциональной зоне. Это специальные территории, отведенные для коренных малочисленных народов Севера. В этих зонах они могут добывать разрешенных животных по сезону.

Для удобства на местах охоты построены домики, в которых хранится все необходимое. Два таких зимовья и заняли трое человек вечером в день ЧП. Сергей вместе с 31-летним товарищем поселились вдвоем и занимались своими делами. Около 22:30, по словам последнего, они услышали шум на улице. Сергей подошел к окошку, и тут в него влетел самец тигра, разбив головой стекло.

Второй охотник не растерялся, схватил карабин и разрядил в хищника весь рожок Фото: Предоставлено "КП"

Зверь вцепился в парня, второй охотник не растерялся, схватил карабин и разрядил в хищника весь рожок. Тигр рухнул, но был еще жив. Мужчина хотел добить его обухом топора, но решил, что надежнее будет выстрелить в него еще раз. После контрольного зверь погиб, Сергей чудом остался жив. Парню сильно досталось: тигр разорвал ему левую руку, поранил шею и спину.

ПЕШКОМ ЗА ПОМОЩЬЮ

Из соседнего домика на крики и звуки выстрелов прибежал третий охотник. Он на снегоходе отправился за помощью, но в пути «Буран» сломался. К обеду 13 февраля мужчина пешком добрался до базы «Глэмпинг» в 35 километрах от места ЧП. Оттуда о случившемся оповестили дирекцию нацпарка, экстренные службы и ближайшую больницу в селе Троицкое.

Медики сказали, что Сергею очень повезло

К пострадавшему направились две группы: одна вывезла парня на снегоходе в больницу, вторая осталась на месте выяснять обстоятельства случившегося. В Троицкое Сергея привезли ночью 14 февраля. За два дня охотник потерял много крови и находился в травматическом шоке. Врачи обработали раны пострадавшего и вывели из шока. Затем на вертолете Ми-8 парня в тяжелом состоянии эвакуировали в Хабаровск. Медики сказали, что Сергею очень повезло - магистральные сосуды на руке целы.

На вертолете Ми-8 парня в тяжелом состоянии эвакуировали в Хабаровск. Фото: минздрав Хабаровского края

По данным на 14 февраля, пострадавший находился в реанимации. Врачи продолжают бороться за жизнь парня.

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ

Пока есть только версия охотника, убившего тигра. По данному факту полиция проводит проверку. Туша тигра направлена на исследование, которое прольет свет на причины такого поведения зверя и подтвердит либо опровергнет слова охотников.

За два дня охотник потерял много крови и находился в травматическом шоке. Фото: минздрав Хабаровского края

- Исходя из фото и видео видно, что у тигра травмы. Возможно, именно они не позволяли ему охотиться, что привело к истощению. Если его травмы получены при ранении неустановленным человеком ранее, то это может быть причиной нападения тигра. Отметим, что сама атака крайне необычна. До этого не было описано таких случаев, чтобы зверь нападал через застекленное окно. Кто бы ни был виноват в этой ситуации, важно, что человек остался жив, надеемся на его скорейшее выздоровление, - рассказал Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр».

Убийство краснокнижного амурского тигра без веских на то оснований - вроде самозащиты - карается законом. По статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации…» наказание может быть до четырех лет колонии, а в группе лиц - от шести до девяти лет лишения свободы.

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