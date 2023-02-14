Пострадавшему при нападении тигра охотнику сделали операцию в Хабаровске

Зверь набросился на охотника прямо в зимовье. Фото: минздрав Хабаровского края

Врачи борются за жизнь 19-летнего Сергея, который пострадал при нападении тигра в Хабаровском крае. Напомним, зверь набросился на охотника прямо в зимовье. Хищника застрелили, пострадавший получил серьезные раны.

Двое охотников остановились в домике в 70 километрах от села Арсеньево. Гуляющий рядом тигр запрыгнул в окно и разбил головой стекло. Зверь накинулся на Сергея, его товарищ выстрелил в хищника из карабина.

Спустя двое суток пострадавшего привезли в Троицкую больницу. Он потерял много крови, организм обезвожен. Парень находился в травматическом шоке. Ему провели первичную хирургическую обработку ран.

парень провел в тайге двое суток. Фото: минздрав Хабаровского края

Сейчас Сергей находится в Хабаровске в Краевой клинической больнице имени Сергеева. Пострадавший находится в реанимации, его состояние тяжелое, но стабильное.

- Пациент осмотрен всеми врачами, в которых нуждался. В бригаде хирургов, которые им занимались, травматологи общие, торакальные, и сосудистые хирурги. Пациенту введена противогангренозная сыворотка и начата операция - это повторная хирургическая обработка ран. Все необходимое лечение он будет получать. Можно сказать, пациенту повезло, магистральные сосуды на руках целы, - прокомментировал Сергей Теряев, заместитель главного врача по хирургии ККБ №1 имени Сергеева.

По факту ЧП полиция проводит проверку.

Пострадавший находится в тяжелом состоянии. Фото: минздрав Хабаровского края

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Провел в тайге двое суток, истекая кровью: появилась полная картина нападения тигра на человека в Хабаровском крае

Тигр разбил окно и напал на охотника в Хабаровском крае (подробнее)

«Тигр в окно прыгнул и начал его давить»: зверь напал на человека прямо в доме в Хабаровском крае

Амурский тигр вломился в дом к охотникам и напал на человека в Хабаровском крае (подробнее)

Потерял много крови: стало известно состояние охотника, на которого напал тигр в Хабаровском крае

Пострадавший от нападения тигра охотник находится в тяжелом состоянии в Хабаровском крае (подробнее)

Полиция проводит проверку по факту убийства тигра при нападении на человека в Хабаровском крае

Пострадавший находится в реанимации (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.