Полиция проводит проверку по факту убийства тигра при нападении на человека в Хабаровском крае

Тигр вломился в зимовье вечером, 12 февраля Фото: Социальные сети

Полиция разберется в обстоятельствах ЧП с нападением тигра на человека в Нанайском районе. Напомним, что зверь запрыгнул в охотничий домик прямо через окно. Жертвой хищника стал 19-летний парень, который сейчас находится в тяжелом состоянии.

Тигр вломился в зимовье вечером 12 февраля. Зверь разбил стекло в окне и набросился на охотника Сергея. 31-летний друг пострадавшего выстрелил в хищника из ружья. Тигр погиб, жертва выжила.

- Туша направлена на исследование, на месте работает следственно-оперативная группа. По данному факту проводится проверка, после установления всех обстоятельств произошедшего будет принято решение о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного дела об убийстве тигра, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Ирина Щеголева, официальный представитель краевого УМВД России.

Третий охотник, который в момент ЧП находился в соседнем домике, отправился за помощью. До ближайшей базы он добрался к обеду 13 февраля. В ночь на 14 число пострадавшего на снегоходе доставили в Троицкую больницу.

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