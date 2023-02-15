Подключен к ИВЛ: появились данные о состоянии охотника, пострадавшего после нападения тигра в Хабаровском крае

Пострадавший после нападения тигра охотник находится в крайне тяжелом состоянии Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Пострадавший после нападения тигра охотник находится в крайне тяжелом состоянии. Напомним, что зверь напал на 19-летнего Сергея прямо в домике. Хищник разбил головой стекло, набросился на парня и серьезно его ранил.

Все случилось 12 февраля в глухой тайге - в урочище реки Тормасу. Вечером двое охотников занимались своими делами в домике и услышали шум. Сергей подошел к окошку, и тут в него влетел тигр. Зверь вцепился в парня, второй охотник схватил карабин и выстрелил в хищника.

Тигр погиб, Сергей истекал кровью. Тигр буквально разодрал парню левую руку, ранил в шею, голову и спину. На шум прибежал охотник из соседнего домика и после увиденного отправился за помощью на снегоходе. Но по пути техника сломалась, и мужчине пришлось идти пешком.

Ближайшая база находилась в 35 километрах от места ЧП. Охотник добрался до нее к обеду 13 февраля. После сообщения о случившемся на помощь Сергею выдвинулись две группы спасателей. В ночь на 14 февраля пострадавшего на снегоходе доставили в больницу села Троицкого.

Парень был в тяжелом состоянии: за два дня он потерял много крови и находился в травматическом шоке. Врачи обработали раны и начали проводить терапию по выводу из шокового состояния. Затем на вертолете Ми-8 Сергея эвакуировали в Хабаровск.

- Состояние крайне тяжелое. Длительное время провел без медицинской помощи. Обширные укушенные раны. Подключен к ИВЛ, в сознании. Все необходимое для лечения тяжелого пациента в больнице имеется. Вчера (14 февраля - прим. ред.) была выполнена повторная хирургическая обработка ран. Пациенту проводится посиндромная противошоковая терапия. Была введена противогангренозная сыворотка и антирабическая вакцина, - прокомментировали в пресс-службе минздрава Хабаровского края.

По факту ЧП полиция проводит проверку. Обстоятельства нападения тигра, которые рассказал товарищ Сергея, будут проверены. До этого науке не были известны случаи атаки зверя через застекленное окно.

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