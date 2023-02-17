Хищник напал на 19-летнего Сергея прямо в домике Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Хабаровском крае врачи продолжают бороться за жизнь охотника, которого едва не загрыз амурский тигр. Напомним, хищник напал на 19-летнего Сергея прямо в домике. Зверя застрелили, парень двое суток ждал помощи в тайге.

ТИГР НАПАЛ НА ЧЕЛОВЕКА

ЧП случилось 12 февраля в нацпарке «Анюйский». Недалеко от урочища реки Тормасу трое мужчин из числа коренных малочисленных народов Севера добывали пушнину. Охота была легальна. Вечером добытчики разошлись по домикам: Сергей с товарищем заняли одно зимовье, третий мужчина заселился в соседнее.

Около 22:30 Сергей услышал возле домика какой-то подозрительный шум. Парень выглянул в окно, и тут в него влетел тигр, разбив головой стекло. Зверь вгрызся в парня, второй охотник схватил карабин и разрядил в хищника весь рожок. Затем добил контрольным выстрелом. Тигр погиб на месте, Сергей истекал кровью.

На шум прибежал третий охотник из соседнего домика. После увиденного он сел на снегоход и отправился за помощью. Ближайшая база находилась в 35 километрах от места ЧП. В пути снегоход сломался, и охотнику пришлось идти пешком. До базы он добрался лишь к обеду 13 февраля. Вечером того же дня Сергея вывезли на снегоходе в ближайшую больницу в селе Троицкое.

АМУРСКИЙ ТИГР НАПАЛ НА ОХОТНИКА

Парня доставили ночью, он находился в тяжелом состоянии, в травматическом шоке, потерял много крови. Пострадавшему обработали раны и эвакуировали его на вертолете в Хабаровск. Здесь ему провели повторную операцию, ввели противогангренозную сыворотку и антирабическую вакцину. Сергей получил раны левой руки, спины, шеи.

- Состояние пациента остается крайне тяжелым, высокая температура. На ИВЛ, в сознании. Сохраняется полиорганная недостаточность. Проведен этапный консилиум. По тактике лечения пациента врачи первой краевой взаимодействуют с коллегами из отделения гнойной хирургии НМИЦ имени Вишневского, - сообщили в пресс-службе минздрава Хабаровского края.

По факту ЧП полиция проводит проверку. Предварительно, перед нападением тигр был ранен. Туша зверя направлена на исследование. До этого в науке не было описано случаев нападения тигров через застекленные препятствия.

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