Пошел седьмой день, как врачи борются за жизнь Сергея Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Врачи продолжают спасать 19-летнего Сергея, на которого напал тигр в Хабаровском крае. Напомним, что зверь атаковал парня 12 февраля прямо в домике. Хищника убили, охотник почти двое суток истекал кровью в тайге в ожидании помощи.

ТИГР НАПАЛ НА ЧЕЛОВЕКА

Трое охотников из числа коренных малочисленных народов Севера отправились в нацпарк «Анюйский» добывать пушнину. Здесь для них отведен специальный участок для законного промысла. Вечером мужчины разбрелись по зимовьям: Сергей с приятелем заселились в одно, третий охотник занял соседнее.

Возле домика Сергей услышал какой-то странный шум. Он подошел к окошку, и тут в него влетел тигр, разбив головой стекло. Пока хищник терзал парня, второй охотник схватил ружье и выпустил в зверя всю обойму. Тигр рухнул замертво, Сергей был жив, но тяжело ранен. На шум прибежал третий охотник и решил ехать за помощью.

В глухой тайге связи нет, поэтому мужчина сел на снегоход и помчался до ближайшей базы, которая находилась в 35 километрах от места ЧП. По пути техника сломалась, и охотнику пришлось идти пешком. Он добрался до базы только к обеду 13 февраля. Оттуда была вызвана помощь.

АМУРСКИЙ ТИГР В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НАПАЛ НА ЧЕЛОВЕКА

Сергея вывезли из зимовья на снегоходе в ближайшую больницу в селе Троицкое. Пострадавшего привезли ночью 14 февраля. Парень потерял много крови, находился в тяжелом состоянии и травматическом шоке. Утром его эвакуировали в Хабаровск, где сделали операцию. Пошел седьмой день как врачи борются за жизнь Сергея.

- По-прежнему состояние крайне тяжелое, без положительной динамики. Пациент на ИВЛ. Проводится заместительная почечная терапия. Диагноз: «Анаэробная инфекция раны». Все необходимое лечение получает. Противогангренозная сыворотка в наличии в больнице есть. На сегодня запланирована этапная обработка ран в объеме некрэктомии, - сообщили в пресс-службе минздрава Хабаровского края.

Анаэробная инфекция раны - патологический процесс, вызванный бактериями. Он характеризуется быстро прогрессирующим некрозом мягких тканей. Некрэктомия подразумевает под собой удаление нежизнеспособных тканей.

РЕАКЦИЯ

По факту ЧП полиция проводит проверку. Предварительно, перед нападением тигр был ранен. Туша зверя направлена на исследование. До этого в науке не было описано случаев нападения тигров через застекленные препятствия.

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