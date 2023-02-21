Хищник атаковал охотника 12 февраля прямо в зимовье Фото: Предоставлено "КП"

Появились новые данные о состоянии 19-летнего Сергея, на которого напал тигр. Напомним, что хищник атаковал охотника 12 февраля прямо в зимовье. Зверя убили, пострадавший парень два дня истекал кровью в глухой тайге.

ТИГР НАПАЛ НА ЧЕЛОВЕКА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

ЧП случилось в нацпарке «Анюйский», где трое охотников-удэгейцев добывали пушнину на разрешенной территории. Вечером мужчины разошлись по домикам: Сергей с товарищем заняли одно зимовье, третий промысловик заселился в соседнее. Охотники занимались своими делами, когда услышали странный шум.

Сергей подошел к окошку, и тут в него влетел тигр, разбив головой стекло. Хищник вцепился в парня, второй охотник не растерялся, схватил ружье и выпустил в зверя всю обойму. Тигр упал замертво, парень выжил, но ему срочно требовалась помощь.

За подмогой отправился третий охотник на снегоходе. Ближайшая база находилась в 35 километрах от места ЧП. В пути снегоход сломался, и мужчине пришлось идти пешком. До базы он добрался лишь к обеду 13 февраля. Оттуда вызвал помощь и повел две группы со спасателями и правоохранительными органами на место ЧП.

АМУРСКИЙ ТИГР НАПАЛ НА ЧЕЛОВЕКА

Сергея вывезли из зимовья в ближайшую больницу села Троицкое. Парень потерял много крови, находился в травматическом шоке. В больнице ему обработали раны, после - эвакуировали на вертолете в Хабаровск. Здесь охотнику сделали операцию, ввели противогангренозную сыворотку, проводится противошоковая терапия. По данным на 21 февраля, состояние Сергея остается крайне тяжелым.

- Он находится на ИВЛ. Вчера (20 февраля - прим. ред.) выполнена этапная некрэктомия. Диагноз: «Анаэробная инфекция». Сегодня проведен этапный консилиум по тактике лечения. Решается вопрос об ампутации левой руки. Проводится подготовка к операции, которую планируют выполнить сегодня, - сообщили в пресс-службе минздрава Хабаровского края.

Анаэробная инфекция раны - патологический процесс, вызванный бактериями. Он характеризуется быстро прогрессирующим некрозом мягких тканей. Некрэктомия подразумевает под собой удаление нежизнеспособных тканей.

РЕАКЦИЯ

По факту ЧП полиция проводит проверку. Предварительно, перед нападением тигр был ранен. Туша зверя направлена на исследование. До этого в науке не было описано случаев нападения тигров через застекленные препятствия.

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