В Хабаровске врачи почти десять дней борются за жизнь 19-летнего Сергея Фото: Предоставлено "КП"

В Хабаровске врачи почти десять дней борются за жизнь 19-летнего Сергея. Напомним. Что на парня напал амурский тигр 12 февраля. Зверь набросился на охотника прямо в домике. Хищника застрелили, парень получил тяжелые травмы.

ТИГР НАПАЛ НА ЧЕЛОВЕКА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Все случилось в нацпарке «Анюйский», здесь для охотников из числа коренных малочисленных народов Севера отведен специальный участок для сезонного промысла. Трое мужчин добывали пушнину и вечером разошлись по зимовьям. Сергей с товарищем заняли один домик, третий охотник заселился в соседний.

Около 22:30 часов Сергей услышал странный шум со стороны тайги и подошел к окошку. Внезапно в него влетел тигр, разбив головой стекло. Хищник вцепился в парня, второй охотник схватил ружье и разрядил в зверя всю обойму. Тигр упал замертво, Сергею срочно требовалась помощь.

На шум прибежал третий охотник, когда увидел перед собой страшную картину, помчал на снегоходе за помощью. Ближайшая база находилась в 35 километрах от места ЧП, по пути техника сломалась. Охотник добирался пешком, пришел к обеду, 13 февраля. Оттуда была вызвана помощь.

АМУРСКИЙ ТИГР НАПАЛ НА ОХОТНИКА

Спасатели и правоохранительные органы добрались до Сергея к вечеру того же дня. Истекающего кровью парня, который провел в тайге почти два дня, в ночь на 14 февраля вывезли на снегоходе в ближайшую больницу в селе Троицкое. На месте врачи обработали охотнику раны. Сергей потерял много крови, находился в травматическом шоке.

Днем, 14 февраля, парня доставили на вертолете в Хабаровск. Здесь охотнику сделали операцию, ввели противогангренозную сыворотку, проводится противошоковая терапия. Один из диагнозов - «Анаэробная инфекция». 21 февраля парня готовили к ампутации руки. По данным на 23 февраля, состояние Сергея остается тяжелым.

- Пострадавшему проведена ампутация левой руки, подтвердилась инородная инфекция в организме, врачи продолжают бороться за жизнь охотника. Состояние его по-прежнему тяжелое, - прокомментировали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе краевого минздрава.

По факту ЧП полиция проводит проверку. Предварительно, перед нападением тигр был ранен. Туша зверя направлена на исследование. До этого в науке не было описано случаев нападения тигров через застекленные препятствия.

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