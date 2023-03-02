Съел собаку и залез под дом: еще одного истощенного тигра - убийцу псов поймали в Хабаровском крае

Тигра отловили 2 марта после сообщения о том, что хищник убил собаку и забился под веранду. Фото: t.me/Degtyarev_Info Фото: Социальные сети

В Хабаровском крае отловили очередного - четвертого тигра-собакоеда. Хищник убивал псов в селе Арсеньево (Нанайский район). Зверь прятался под домом.

Тигрица изрядно истощенная. Фото: t.me/Degtyarev_Info Фото: Социальные сети

Тигра отловили 2 марта после сообщения о том, что хищник убил собаку и забился под веранду. Местные жители умудрились даже снять на видео зверя, сидящего под домом. По их словам, тигр «средний, не худой, наелся собачатины».

Прибывшие охотоведы изловили зверя. Оказалось, что собак убивала молодая самка. По мнению специалистов, тигрица изрядно истощенная. Хищницу отвезут в реабилитационный центр в Приморье.

Собак убивала молодая самка. Фото: t.me/Degtyarev_Info Фото: Социальные сети

- Там ее ждет курс реабилитации. Потом хищница будет выпущена в тайгу, вдали от населенных пунктов, - сообщил Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Накануне в этом же центре реабилитации умер другой пойманный в Хабаровском крае амурский тигр. У хищника была серьезная травма лапы после попадания в браконьерский капкан. Зверь не мог охотиться на диких животных, поэтому убивал собак там же - в Нанайском районе.

Еще два отловленных тигра находятся в центре «Утес» под Хабаровском. Первым был уничтожитель собак из города Вяземский. Выяснилось, что у зверя нет фаланги пальца. Второй поймали самку на пасеке в Арсеньеве. Тигрица забралась в пустой собачий вольер и случайно закрыла себя в нем. Прибывшие охотоведы обездвижили хищницу. Все отловленные тигры сильно истощены.

Там же - в Нанайском районе - амурский тигр напал на человека. Хищник запрыгнул в дом через окно, разбив головой стекло. Пострадавший - 19-летний Сергей. Его товарищ сумел среагировать и застрелил зверя. Сергей получил серьезные травмы и остался без левой руки. Сейчас охотник находится в реанимации, врачи фиксируют положительную динамику в состоянии парня.

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