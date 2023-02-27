Сбылся худший прогноз: умер пойманный в Хабаровском крае истощенный тигр-собакоед

Из-за травмы тигр не мог полноценно добывать диких животных Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

Специалисты не смогли спасти амурского тигра, которого пришлось изъять из дикой природы в Хабаровском крае. Напомним, хищник получил серьезную травму. Она лишила его возможности добывать еду, поэтому зверь был вынужден охотиться на домашних собак.

БРАКОНЬЕРЫ

«Кормушкой» тигра стали села Джонка и Иннокентьевка, где жертвой хищника стала не одна собака. Прибывших по душу зверя специалистов насторожили его внешний вид и поведение. Было решено отловить тигра, осмотреть и отправить на реабилитацию в Приморье.

Охотоведы обездвижили хищника недалеко от села Джонка. Осмотр показал: тигр сильно истощен, у него повреждена правая задняя лапа. Застарелая травма была похожа на ту, которую получают звери, попадая в лапозахватывающую петлю браконьеров. Вероятно, зверь угодил в нее и через какое-то время смог выбраться.

СЕПСИС ВЗЯЛ ВЕРХ

Из-за травмы тигр не мог полноценно добывать диких животных, поэтому переключился на собак. Осмотр зверя в Приморье дал более детальную картину состояния хищника: на месте раны начался некроз тканей, развился сепсис. Приморские специалисты дали неутешительные прогнозы по поводу судьбы тигра: ему либо ампутируют лапу, либо зверь умрет.

- Сбылся худший из прогнозов, и, скорее всего, сепсис взял верх над ослабленным организмом зверя, который, несмотря на характер самого тигра и помощь специалистов, не смог ему противостоять. Точную причину смерти установит экспертиза, - сообщили в пресс-службе центра «Амурский тигр».

Напомним, что в центре реабилитации под Хабаровском содержатся еще двое отловленных амурских тигров, которые убивали собак. Первым поймали уничтожителя собак из города Вяземский, второй в ловушку попала хищница на пасеке в Нанайском районе. Самка забралась в пустой собачий вольер и закрыла дверцу, которая открывается только внутрь. Тигрица не смогла выбраться, разломала все будки и уснула. Прибывшие специалисты обездвижили истощенного зверя и отправили на реабилитацию.

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