Мог попасть в капкан браконьеров: третьего истощенного тигра-собакоеда отловили в Хабаровском крае

Хищник убивал собак в окрестностях села Джонка Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

Третьего за месяц амурского тигра отловили в Хабаровском крае 21 февраля. Хищник убивал собак в окрестностях села Джонка. Специалисты давно приметили этого зверя: его состояние здоровья вызывало опасения.

ТИГРИНЫЕ ВЫЛАЗКИ

Этой зимой в Хабаровском крае тигры устроили домашним животным настоящий геноцид. В разных уголках региона краснокнижные хищники поедают собак и лошадей. Зафиксированы десятки подобных убийств и, что еще страшнее - одно нападение тигра на человека. 12 февраля зверь набросился на 19-летнего охотника прямо в зимовье в тайге. Редкого кота застрелили, за жизнь парня борются врачи.

Двух конфликтных тигров уже поймали: первым был уничтожитель собак из города Вяземский, второй в ловушку попала самка на пасеке в Нанайском районе. Хищница залезла в пустой вольер и закрыла дверцу, которая открывается только внутрь. Тигрица не смогла выбраться, разломала все будки и уснула. Прибывшие специалисты обездвижили истощенного зверя и отправили на реабилитацию.

РАНЕН И ИСТОЩЕН

Третьим на очереди стал тигр, который «хулиганил» там же - в Нанайском районе. Специалисты подозревали, что у хищника есть какие-то проблемы со здоровьем. Охотоведам удалось обездвижить зверя с помощью специального препарата. При первичном осмотре, помимо истощения, у тигра диагностировали ранение лапы. Возможно, травму редкий кот получил, попав в браконьерскую петлю.

- На месте зверю оказывают срочную ветеринарную помощь. Дальнейшее лечение он пройдет в реабилитационном центре в селе Алексеевка Приморского края. Расходы по содержанию и реабилитации хищника взяли на себя мы, - сообщили в пресс-службе центра «Амурский тигр».

Дальнейшую судьбу тигра из Джонки решит Росприроднадзор. Хищника либо вернут в дикую природу после восстановления, либо оставят в неволе.

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