Залезла в вольер и закрыла себя сама: пойманную тигрицу-собакоедку продержат на реабилитации до мая под Хабаровском

Хищница была истощена и обессилена Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

В Нанайском районе минус один тигр, поедавший собак. Напомним, что 17 февраля здесь отловили молодую самку, которая забралась на пасеку. Хищницу отправили на реабилитацию, где ей придется пробыть несколько месяцев.

САМОЛОВУШКА

Тигрица, можно сказать, поймала себя сама. На пасеке она забралась в пустой собачий вольер, который открывается только внутрь. Хищница задела дверцу, та закрылась, и самка оказалась в ловушке. Когда сбежать не удалось, тигрица начала нервничать и громко рычать. Она разломала будки и, не сумевши освободиться, уснула.

На пасеку прибыли охотоведы, которые обездвижили зверя с помощью специального препарата. Тигрицу осмотрели, оказалось, что ей 12-15 месяцев. Хищница была истощена и обессилена. По словам местных жителей, она охотилась вместе с братом. Однако во время отлова тигрица была одна.

Первичный осмотр показал, что лапы и зубы у зверя целые Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

Первичный осмотр показал, что лапы и зубы у зверя целые, внешних повреждений нет. Более глубокую диагностику хищнице проведут в реабилитационном центре «Утес». Здесь она будет жить как минимум до мая. За ее поведением и самочувствием будут наблюдать специалисты.

ПОДРАСТИ И ОКРЕПНУТЬ

- Во-первых, за это время она немного подрастет, и ей станет проще добывать крупных копытных животных. Во-вторых, к тому моменту из спячки выйдут мелкие животные - барсуки, енотовидные собаки - что значительно облегчит хищнице самостоятельную жизнь в тайге, - сообщили в пресс-службе центра «Амурский тигр».

Внешних повреждений на теле тигрицы нет Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

Параллельно охотоведам предстоит выяснить судьбу матери пойманной тигрицы. А также узнать, действительно ли у хищницы был брат, и есть ли другие кошачьи родственники.

Напомним, что в «Утесе» уже находится амурский тигр, который убивал собак в городе Вяземский. Всего специалисты получили разрешение на отлов шести конфликтных тигров в регионе.

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