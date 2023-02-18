Была истощена от голода: еще одну тигрицу-убийцу собак поймали на пасеке в Хабаровском крае

По предварительным данным, хищница была истощена Фото: Скриншот с видео

В Хабаровском крае отловили очередного тигра, который охотился на собак. На этот раз в ловушку специалистов попалась самка. Хищница убивала псов в Нанайском районе.

ВТОРАЯ

Молодая тигрица заходила в населенные пункты вместе с братом, жертвами хищников стала не одна собака. Состояние самки вызвало беспокойство у специалистов: по предварительным данным, хищница была истощена. О ее брате пока ничего неизвестно.

Тигрицу поймали вечером, 17 февраля. Хищница забралась на пасеку, где ее и поймали, усыпив выстрелом из оружия со снотворным. Зверя погрузили в специальный контейнер и отвезли в центр реабилитации диких животных «Утес».

Как сообщает Telegram-канал «Город Zолотой», в центре реабилитации тигрицу осмотрят. По итогам обследования специалисты решат: отпускать хищницу обратно в тайгу подальше от населенных пунктов, либо оставить до полного восстановления.

НАПРЯЖЕННАЯ СИТУАЦИЯ

Напомним, что в конце января в Хабаровском крае отловили первого тигра-собакоеда. Самец досаждал жителям города Вяземский. Он также находится в «Утесе». Всего специалисты получили разрешение на отлов шести конфликтных тигров в регионе.

Этой зимой из разных уголков края поступают сообщения о конфликтных ситуациях с амурскими тиграми. Хищники заходят в населенные пункты и убивают собак и лошадей. Жертвы зверей исчисляются десятками. 12 февраля амурский тигр напал на человека. Хищник разбил головой стекло в окне и забрался в охотничий домик. Зверь погиб, пострадавший 19-летний Сергей выжил, сейчас за его жизнь борются врачи.

Специалисты считают, что к людям тигров гонит голод и приводят бездомные собаки. Популяция кабана в Хабаровском крае резко снизилась после вспышки африканской чумы свиней, а также вследствие вырубки дуба монгольского. Плюс бездомные псы забираются в тайгу и стаями охотятся без разбору на разных зверей: от косуль до тигрят. За последних вступается самка, которая преследует псов и выходит к людям.

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