К людям тигров приводят бродячие псы: специалисты рассказали о причинах массовых набегов хищников на села Хабаровского края

Мы попытались выяснить: что же заставляет зверей идти к людям и как себя вести при встрече с грозным тигром Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Амурские тигры в Хабаровском крае регулярно устраивают набеги на населенные пункты. Из разных уголков региона приходят сообщения об обнаруженных следах хищника и, что страшнее, съеденных домашних животных. В эфире РАДИО КП (88,3 FM) мы попытались выяснить: что же заставляет зверей идти к людям и как себя вести при встрече с грозным тигром.

- Более частое обнаружение следов тигров отмечается каждую зиму, потому что отпечатки лап становится видно. Летом хищники точно так же подходят к населенным пунктам и точно так же воруют собак. Может быть реже, зимой это учащается. Но тем не менее, летом не видно следов. Среди зелени зверя вообще трудно заметить, - прокомментировал Дмитрий Гранкин, заместитель директора в области охраны окружающей среды ФГБУ «Заповедное Приамурье».

ФЕЙКИ И ПАНИКА

За эту зиму в Хабаровском крае зафиксированы десятки конфликтных ситуаций с участием тигров. Редкие коты выгрызают домашних и бродячих собак, а недавно один из хищников напал на человека в Нанайском районе. 12 февраля зверь влетел в окно, разбил головой стекло и вцепился в 19-летнего охотника прямо в домике. Тигра убили, за жизнь парня борются врачи.

Еще одной предполагаемой жертвой тигра стал житель Сахалина, который приехал в Советско-Гаванский район на охоту. Его останки нашли недалеко от зимовья, рядом - разорванная и окровавленная одежда. Виновник гибели мужчины пока точно не установлен, поэтому в этом случае на тигров грешить пока преждевременно. А вот где точно не замешаны краснокнижные коты, так это в истории с погибшим помощником машиниста.

В январе соцсети буквально «взорвались» от новости: «В Корфовском тигр загрыз человека». Прилагались жуткие фотографии расчлененного тела, на которых специалисты не нашли намеков на зверя-людоеда. Ни рваных ран, ни следов волочения и кровавых луж. Но фейк сделал свое дело: автор срубил лайков, комментариев и паники.

- Людям нужно серьезней к этому относиться. Не так, что: «Вау, горячая новость, нужно везде об этом писать!», а как-то подходить более осмысленно. Об ответственности за такие сообщения я не слышал. Но бывали случаи, когда люди отдыхали где-то на даче, вызывали инспекторов, рассказывали, что видели тигра, а его на самом деле не было. За это полиция наказывала граждан за ложный вызов, - рассказал Алексей Путятин, начальник опергруппы ФГБУ «Заповедное Приамурье».

ПОД ЗАЩИТОЙ ЕДА ЕСТЬ

Так почему же тигры выходят к людям? Причина комплексная, во-первых, - мало еды. Основной кормовой базой для полосатых хищников в Хабаровском крае является дикий кабан. Поголовье этих копытных серьезно покосила африканская чума свиней и массовая вырубка дуба монгольского и ясеня маньчжурского. Свою лепту вносят и охотники с браконьерами, которые добывают кабанов повсеместно, кроме особо охраняемых природных территорий и нацпарков. Здесь, под защитой, с тигриной едой ситуация обстоит лучше.

- У нас численность косули находится на довольно высоком уровне и за счет этого, например, в Большехехцирском заповеднике и Хехцирском заказнике тигры выживают. Поэтому серьезных конфликтных ситуаций у нас не было. На сопредельных территориях, конечно, нет такой высокой численности копытных: там активно идет охота, причем круглый год, - сказал Дмитрий Гранкин.

Вторая по счету, но не по значимости причина - бродячие собаки. Бездомные псы сбиваются в стаи, охотятся на косулей и изюбрей, причем, по словам специалистов, весьма успешно, угрожают тигрятам. О своих малышах начинают беспокоиться взрослые самки, которые готовы на многое ради защиты потомства. Да и оказавшиеся в тайге собаки для тигра - потенциальный объект для охоты. Только вот собаки все же возвращаются к людям, приводя с собой «на хвосте» полосатого зверя.

- Фактически, эта собака приводит тигрицу в населенный пункт, а за ней идут и тигрята, которые на примере мамы все это запоминают. А если хищница еще и утащила собаку при малышах, то все, они начинают ее копировать. Поросят нету, остается косуля, которую поймать сложно, - добавил Дмитрий Гранкин.

ЗЛОПАМЯТНЫЙ КОТ

Если вы заметили тигра, то знайте: это не вы наблюдательный, а хищник захотел, чтобы вы его увидели. Этот зверь очень умен и хитер. При встрече с человеком его реакция абсолютно непредсказуема: он может просто вас проигнорировать, может напасть, а может и сделать несколько предупредительных прыжков, чтобы показать, кто здесь хозяин или отогнать от добычи. Во всех случаях стоить помнить несколько простых правил:

- не бежать, нее поворачиваться к тигру спиной и не залезать на деревья;

- не отбирать добычу. Тигр - мстительный зверь. Он надолго запоминает запахи и с легкостью сможет вас отыскать, чтобы припомнить обиду;

- ни в коем случае не стрелять в тигра. Даже если вы поразили сердце хищника, у него есть 15-20 секунд до того, как он погибнет. Этого времени хищнику вполне хватит, чтобы забрать вас с собой;

- не причинять вреда тигру. Для начала, это сделать очень сложно. А результат для человека будет плачевный.

- отпугнуть тигра можно выстрелом в воздух, фальшфейером, резким громким звуком, особенно металлическим;

- и помните: обо всех реальных случаях столкновения с тигром лучше сообщать специалистом. Самостоятельные поиски зверя могут закончиться трагедией.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Тигр в окно прыгнул и начал его давить»: зверь напал на человека прямо в доме в Хабаровском крае

Амурский тигр вломился в дом к охотникам и напал на человека в Хабаровском крае (подробнее)

Высокая температура и поражение органов: что известно о состоянии охотника, на которого напал тигр в Хабаровском крае

Пострадавший при нападении тигра житель Хабаровского края остается в крайне тяжелом состоянии (подробнее)

Мог разорвать тигр: растерзанного человека и окровавленную одежду нашли в Хабаровском крае

Человеческие останки нашли возле реки Нельма в Хабаровском крае (подробнее)

Гулял с мертвой собакой в зубах: мощный амурский тигр зашел на территорию детского дома в селе Найхин

В Хабаровском крае амурский тигр прошелся по территории детского дома с собакой в зубах (подробнее)