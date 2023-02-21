Конфликтного амурского тигра отловили в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

Конфликтного амурского тигра отловили в Хабаровском крае. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Михаил Дегтярев.

У сотрудников центра «Амурский тигр» и управления охотничьего хозяйства прошла целая операция по поимке хищников. Мероприятие, прошедшее в Иннокентьевке Нанайского района, увенчалось успехом.

- Специалисты с самого начала понимали, что у хищника проблемы со здоровьем. После изъятия его из природы подозрения инспекторов подтвердились: у самца травма лапы, - рассказал Михаил Дегтярев.

Как действовать в такой ситуации, специалисты знают - у них есть выработанный алгоритм. В итоге раненого хищника отправили в центр реабилитации диких животных «Утес». Сейчас за его здоровье борются ветеринары.

Когда зверь восстановится, его судьбу решат специалисты управления Росприроднадзора.

На днях в регионе поймали молодую тигрицу. Хищница пробралась в собачий вольер. Сейчас она тоже находится в центре реабилитации. И хоть травм у нее нет, там она будет находиться минимум до мая. Специалисты говорят, что самке нужно как минимум подрасти.

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