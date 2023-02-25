Грозят инвалидность или смерть: третий пойманный тигр-собакоед в Хабаровском крае находится в критическом состоянии

Зверь истощен, у него серьезно повреждена лапа Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

Специалисты борются за жизнь амурского тигра, который уничтожал собак в Нанайском районе. Напомним, что хищника отловили в ночь с 20 на 21 февраля. Зверь истощен, у него повреждена лапа.

ПОЙМАНЫЙ ВОР

Пойманный тигр стал третьим изъятым из дикой природы хищником в Хабаровском крае. Зверь охотился на собак в селах Джонка и Инокентьевка. Недалеко от последнего тигра удалось поймать. Осмотр показал: хищник старше пяти лет, он сильно истощен, а на его задней правой лапе застарелая травма. Первоначальный осмотр показал, что зверь мог получить ранение при попадании в браконьерскую петлю. Тигру была оказана срочная ветеринарная помощь.

Полученная травма мешала тигр охотиться на диких животных Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

- Группа работала на отлове несколько недель. Зверь не собирался так просто сдаваться, несмотря на то, что было видно, что у него какая-то проблема с лапой, и он постоянно ходил разными маршрутами. Джонка и Иннокентьевка - достаточно крупные населенные пункты, они разбросаны вдоль берега, а лес заходит вглубь поселков, что создавало дополнительные трудности при отлове. Кроме этого, несколько раз ловушки, которые мы устанавливали на тигра, срабатывали из-за людей, - сказал Юрий Колпак, и.о. начальника управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края.

Тигр попал в капкан браконьеров Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

ПЛОХИЕ ПРОГНОЗЫ

Тигра перевезли в Приморье, где ему провели более детальный осмотр. Вес хищника оказался всего 160 килограммов, что для пятилетнего зверя мало. Тигр серьезно истощен, а травма лапы оказалась хуже, чем показал первичный осмотр. Опасения подтвердились: хищник попал в лапозахватывающую петлю и через какое-то время смог вырваться. Но полученная травма лишила зверя возможности полноценно охотиться.

Тигру грозит ампутация лапы Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

- Тигр был вынужден добывать собак, но, несмотря на зло, причиненное людьми, для человека он опасности не представлял. Хищник повредил мягкие ткани, начался процесс некроза и прогнозы, к сожалению, самые неблагоприятные. В лучшем случае — это ампутация конечности и тигр навсегда останется инвалидом, и будет пожизненно содержаться либо в зоопарке, либо в центре реабилитации. В худшем – развитие сепсиса, что может привести к летальному исходу. Бороться с сепсисом у диких животных гораздо сложнее, чем у людей, так как работать со зверем можно только под анестезией, а постоянно держать его в таком состоянии мы не можем, - прокомментировал Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр».

В худшем случае тигр может погибнуть Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

СПАСЕНИЕ

Тигру провели необходимые процедуры, ввели полный комплекс медицинских препаратов. Зверь помещен в один из вольеров центра реабилитации. Скоро станет понятно, как организм хищника реагирует на лечение. Не исключено, что через два-три дня тигру проведут повторные процедуры.

Напомним, что в центре реабилитации под Хабаровском содержатся еще двое отловленных амурских тигров, которые убивали собак. Первым поймали уничтожителя собак из города Вяземский, второй в ловушку попала хищница на пасеке в Нанайском районе. Самка забралась в пустой собачий вольер и закрыла дверцу, которая открывается только внутрь. Тигрица не смогла выбраться, разломала все будки и уснула. Прибывшие специалисты обездвижили истощенного зверя и отправили на реабилитацию.

Хищник повредил мягкие ткани, начался процесс некроза Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

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