Пять дорог отремонтируют в Кировском районе Хабаровска в 2023 году
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в Хабаровске отремонтируют 41 объект дорожной сети. Пять из них - в Кировском районе города. Общая протяженность этих участков составит один километр. В администрации города рассказали, какие дороги будут отремонтированы:
- на Истомина от Яшина до Советской;
- в переулке Сормовском от Тихоокеанской до Пролетарской;
- на Доватора от НПЗ до Тихоокеанской;
- на Ханкайской от Некрасова до переулка Полоцкого;
- на Знаменщикова от Серышева до Советской.
На всех участках заменят основание и уложат новый асфальт. Также будут установлены новые бордюры. На работы было выделено 46,51 миллиона рублей.
Всего в Хабаровске в 2023-м на обустройство дорог потратят почти 200 миллиардов рублей. Общая протяженность участков составит больше 28,5 километра.
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