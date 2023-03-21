Пять дорог отремонтируют в Кировском районе Хабаровска в 2023 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в Хабаровске отремонтируют 41 объект дорожной сети. Пять из них - в Кировском районе города. Общая протяженность этих участков составит один километр. В администрации города рассказали, какие дороги будут отремонтированы:

- на Истомина от Яшина до Советской;

- в переулке Сормовском от Тихоокеанской до Пролетарской;

- на Доватора от НПЗ до Тихоокеанской;

- на Ханкайской от Некрасова до переулка Полоцкого;

- на Знаменщикова от Серышева до Советской.

На всех участках заменят основание и уложат новый асфальт. Также будут установлены новые бордюры. На работы было выделено 46,51 миллиона рублей.

Всего в Хабаровске в 2023-м на обустройство дорог потратят почти 200 миллиардов рублей. Общая протяженность участков составит больше 28,5 километра.

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