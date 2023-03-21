Дожди придут в Хабаровский край 22 марта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Очередные изменения принесет погода в Хабаровске 22 марта. По прогнозам синоптиков, в среду небольшие дожди сменят отступивший снежный циклон. Осадков стоит ждать ближе к вечеру. Минусовых температур не будет. Воздух с нулевой отметки ночью прогреется до +11 градусов днем. Восточный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.

Погода в Хабаровском крае 22 марта также будет дождливой. На юге и в центральной части региона осадки пройдут днем. А вот на севере пройдет дождь вперемешку с мокрым снегом. Порывы ветра на территории края будут доходить до 14 метров в секунду.

В южных районах ночью воздух остынет от -1 до +2, а днем будет 9-14 градусов тепла. Центральные территории все еще будут под влиянием минусовых температур: от -8 до +3 ночью и от +1 до +12 днем. На севере Хабаровского края будет от -4 до -18 ночью, а днем потеплеет от -15 до +2 градусов.

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