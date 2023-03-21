Заранее написать заявление на зачисление ребенка в школу могут родители Хабаровского края Фото: Олег УКЛАДОВ

Написать заявление на прием ребенка в школу родители Хабаровского края могут заранее. Сама приемная кампания стартует с 1 апреля, но составить заявление и сохранить его можно уже сейчас. Такая возможность есть в личном кабинете «Госуслуг».

- Предварительное заполнение формы значительно упростит процесс записи детей в школу и сделает его максимально комфортным. Родители смогут заблаговременно подготовить все необходимые документы и ознакомиться с интерфейсом портала. Это очень важно, так как основной приоритет при записи в первый класс - очередность подачи заявления, - рассказали в министерстве образования Хабаровского края.

Подать заявку можно и через региональный портал госулуг uslugi27.ru, а также лично, обратившись в школу.

Прием первоклашек пройдет в два этапа. Первый закончится 30 июня - в это время в школы зачислят тех ребят, кто живет на прикрепленной к образовательному учреждению территории, и тех, у кого есть преимущества при зачислении.

Второй этап - с 6 июля до 5 сентября. Если свободные места закончатся раньше, то и зачисление завершится. Этот период для тех, кто не живет на закрепленной территории. В это время подать заявку можно в любую школу.

Планируется, что в сентябре в регионе за парты сядут больше 14 тысяч детей.

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