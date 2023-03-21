«Я нашел»: 10 лет грозит жителю Хабаровска за хранение наркотиков

До 10 лет колонии за хранение конопли грозит жителю Хабаровска Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Полиция Хабаровска закончила расследовать уголовное дело против 42-летнего мужчины. Его обвиняют в хранении наркотиков.

В октябре прошлого года инспекторы остановили иномарку на трассе Хабаровск - Лидога - Ванино. Из нее внезапно выбежал мужчина и попытался скрыться в лесу. Там он планировал незаметно выбросить пакеты с запрещенным веществом. Но у него ничего не вышло.

- Сотрудники полиции задержали злоумышленника. Специалисты провели экспертизу, которая показала, что изъятое вещество является коноплей массой 230 граммов и марихуаной массой больше 100 граммов. По словам обвиняемого, наркотик он нашел в лесополосе и решил оставить себе для личного потребления, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

За это мужчина может ближайшие 10 лет провести в колонии - столько ему грозит за преступление. Дело передали в суд, там ему вынесут окончательный приговор.

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