Досуг детей на каникулах организуют в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

Долгожданные каникулы наступят для школьников Хабаровска 27 марта. На целую неделю ребята уйдут на отдых. И чтобы они не скучали, в городе организуют досуг.

На базе большинства школ откроются дневные лагеря. В них отдохнут около 1 800 ребят. Треть из них - малообеспеченные и дети участников спецоперации. На каждом заседании мэр Хабаровска Сергей Кравчук отмечает, что семьям мобилизованных нужно уделять особое внимание.

- Мы должны каждый день заботиться о семьях людей, которые сейчас находятся на передовой. Нужно обеспечить их всем необходимым. В том числе во время каникул организовать для их детей досуг. Также в целом необходимо обеспечить занятость для всех школьников. Для них организовать работу различных кружков и секций, - сказал Сергей Кравчук.

Целую неделю для старшеклассников будут работать спортивные секции, кружки и факультативы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.

В планах - фестиваль «Амурские зори», городской этап чемпионата «Молодые профессионалы», бизнес-игры «Я - предприниматель» и конкурсы «Мое первое исследование» и «Хабаровск. НАШ».

Несколько групп школьников отправятся в мини-туры в Благовещенск, Владивосток, Казань и Москву.

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