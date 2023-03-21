На бесплатные семинары приглашают предпринимателей Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

Центр поддержки экспорта Хабаровского края приглашает бизнесменов на бесплатные семинары. В этом году его специалисты подготовили 11 обучающих мероприятий. Они рассчитаны как на опытных экспортеров, так и на тех, кто лишь планирует начать. Предпринимателей ждут онлайн- и офлайн-семинары.

- Мы приглашаем экспортно ориентированных предпринимателей и компании принять участие в нашем обучении. Это отличная возможность получить актуальную информацию, а также напрямую задать интересующие вопросы специалистам. После окончания мероприятия все участники получают сертификаты и рабочие материалы по пройденным модулям, - рассказала Анастасия Молокова, директор Центра поддержки экспорта Хабаровского края.

Ближайший семинар пройдет уже скоро - 24 марта в 10:00 в онлайн-формате. Тема: «Основы экспортной деятельности». Его проведет Елена Зиновьевна Герчикова. На нем расскажут, как исследовать зарубежные рынки, искать клиентов, оформлять таможенные декларации и многое другое. Зарегистрироваться можно по ссылке. Для тех, кто не знает, с чего начать, есть возможность пройти тест и подобрать программу лично для себя.

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