Принять участие в форуме многодетных семей могут жители Хабаровского края Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

В Хабаровском крае состоится мероприятие «Многодетная Россия». В этом году запланированы новые проекты и задачи, среди которых – создание пространства для обмена опытом между общественниками, НКО, многодетными семьями и экспертами. Он направлен на повышение престижа института семьи, являющегося одним из самых важных.

- Ключевым событием является Форум многодетных семей «Россия, мы - твоя семья». Планируется, что его финальное мероприятие состоится 21-22 июня в Москве. Цель форума - содействовать повышению значимости деятельности общественных формирований многодетных семей в укреплении семейных ценностей и здорового образа жизни, - сказала Наталия Гребенюк начальник главного управления социального развития края.

Во время мероприятия участники обсудят, как можно успешно помогать многодетным семьям и поговорят о лучших практиках в области воспитания, материнства и детства.

Во время подготовки форума пройдут три конкурса среди многодетных семей и НКО. До 14 мая принимаются заявки на состязание на лучшие примеры по формированию традиционных ценностей и лучших семейных традиций. А до 30 апреля выбирают лучшее фото по теме «Мы семьи героев».

В прошлом году в проекте приняли участие больше двух тысяч человек из разных уголков страны. Они обсуждали проблемы, думали, как их решить и делились опытом. Узнать подробнее о конкурсах и скачать анкету участника можно на сайте проекта многодетные-семьи.рф.

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