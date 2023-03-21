Двоих подростков ищут в Магаданской области Фото: УМВД России по Магаданской области

На Колыме в розыск объявили двух школьниц. Девушки 17 и 15 лет ушли из реабилитационного центра в поселке Ола. С 19 марта о них нет информации. Почему девушки покинули центр, и где они сейчас, неизвестно.

Юлии Владимировне Кривко 17 лет. Ее рост около 165 сантиметров, волосы темные. На момент пропажи на девушке была черная куртка до колена.

Кобелева Лидия Дмитриевна примерно того же роста, что и подруга. В тот день на 15-летней девушке была темно-зеленая куртка до колена.

- 19 марта 2023 года около 16 часов школьницы покинули территорию реабилитационного центра в поселке Ола и до настоящего времени их местонахождение неизвестно, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Всех, кто знает что-либо о девушках, просят позвонить по телефонам: 102, 8 (41341) 2-50-02, 8-924-857-23-22, 8-950-303-61-83.

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