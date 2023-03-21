На работу управляек мэру жалуются жители Биробиджана Фото: администрация Биробиджана

Началась весна, тает снег, а вместе с этим растет и количество жалоб жителей Биробиджана на работу управляющих компаний. Люди просят привести дворы в порядок. Мэр города Максим Семенов встретился с руководителями УК и рассказал, кто отвечает за очистку крыш от сосулек, а кто – за размещение рекламы.

– В социальных сетях видим жалобы на работу некоторых управляющих компаний: дворы не чистят от наледи, где-то они подтоплены, с крыш не убирают снег и сосульки. Есть и положительные отзывы. Недавно проводил встречу с активистами ТОС. Многие благодарили свои компании за качественную работу, - сказал Максим Семенов.

Но он также акцентировал внимание и на то, что фасады домов нужно привести в порядок. В прошлом году эту работу начала компания «Новострой». Остальные эту идею поддержали и пообещали обновить непрезентабельные фасады в строительный период. Количество объектов и наличие стройматериалов они просчитают в ближайшее время.

Поговорили на совещании и о баннерах. Мэр обратил внимание на то, что на домах рекламы быть не должно. И хоть единой стилистики в городе нет, то неплохо бы разработать единые требования для рекламы на домах. Не везде при ее размещении спрашивают мнение жильцов. Поэтому руководителям управляющих компаний нужно провести в этом направлении работу.

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