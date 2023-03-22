Шесть самолетов вынужденно сели в Хабаровске 22 марта
Фото: Иван МАКЕЕВ
Шесть судов были вынуждены сесть в аэропорту Хабаровска, отклонившись от своих маршрутов. Рейсы следовали во Владивосток, Южно-Сахалинск и Благовещенск, но сильный туман в этих городах изменил планы. Посадку в Хабаровске совершили самолеты:
- S75257 Новосибирск - Южно-Сахалинск;
- FV6283 Москва - Южно-Сахалинск;
- S75211 Новосибирск - Благовещенск;
- S73063 Москва - Благовещенск;
- S75203 Новосибирск - Владивосток;
- U6299 Екатеринбург - Благовещенск.
Дата и время вылета рейсов пока неизвестны. Решение о вылетах примут экипажи самолетов, учитывая погодные условия в аэропортах назначения.
- Из-за плохой погоды также перенесено время вылета рейса HZ5626 из Хабаровска в Южно-Сахалинск, - рассказали в международном аэропорту Хабаровск.
Перенесена дата вылета самолета из краевой столицы в Охотск. Рейс должен был состояться 22 марта, но из-за метеоусловий вылет запланирован на 9:20 23 числа.
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