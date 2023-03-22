Шесть самолетов вынужденно сели в Хабаровске 22 марта Фото: Иван МАКЕЕВ

Шесть судов были вынуждены сесть в аэропорту Хабаровска, отклонившись от своих маршрутов. Рейсы следовали во Владивосток, Южно-Сахалинск и Благовещенск, но сильный туман в этих городах изменил планы. Посадку в Хабаровске совершили самолеты:

- S75257 Новосибирск - Южно-Сахалинск;

- FV6283 Москва - Южно-Сахалинск;

- S75211 Новосибирск - Благовещенск;

- S73063 Москва - Благовещенск;

- S75203 Новосибирск - Владивосток;

- U6299 Екатеринбург - Благовещенск.

Дата и время вылета рейсов пока неизвестны. Решение о вылетах примут экипажи самолетов, учитывая погодные условия в аэропортах назначения.

- Из-за плохой погоды также перенесено время вылета рейса HZ5626 из Хабаровска в Южно-Сахалинск, - рассказали в международном аэропорту Хабаровск.

Перенесена дата вылета самолета из краевой столицы в Охотск. Рейс должен был состояться 22 марта, но из-за метеоусловий вылет запланирован на 9:20 23 числа.

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