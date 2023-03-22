Таможенники задержали иностранца за контрабанду денег в аэропорту Хабаровска Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

Иностранца обвиняют в контрабанде крупной суммы наличных. Мужчина предстанет перед судом за попытку тайно вывезти деньги, не подав декларацию.

Установлено, что в январе 2023 года мужчина пытался покинуть Россию через хабаровский аэропорт. Тогда он привлек внимание таможенников. Они проверили его багаж и ручную кладь. В поясной сумке у пассажира было много рублей и юаней. В эквиваленте сумма составила больше 28 тысяч долларов.

- Задержанный знал, что суммы больше 10 тысяч долларов подлежат таможенному декларированию, но не сделал этого, - рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

У мужчины изъяли контрабанду и завели на него уголовное дело. Собранные материалы и доказательства переданы в Железнодорожный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.

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