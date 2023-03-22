Уровень инфляции снизился в Хабаровском крае в феврале Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уровень инфляции в Хабаровском крае продолжил снижаться в феврале 2023 года, достигнув 8,9 процента против 9,7 процента в январе. Этому способствовало наращивание объемов производства продуктов и сдержанная активность потребителей.

В регионе стали больше производить молочных продуктов и мяса. В связи с этим замедлился рост цен на эти категории товаров. Благодаря большому урожаю зерна в 2022 году оно подешевело, что уменьшило расходы ферм на содержание животных. Также положительно сказались меры господдержки животноводческой отрасли. Из-за урожайности в прошлом сезоне подешевела и гречка.

Стоимость техники, электротоваров, одежды и косметики почти не изменилась. Низкий спрос и частичное восстановление импортных поставок сыграли в этом роль. При этом цены на смартфоны упали в сравнении с предыдущим месяцем.

Среди всех дальневосточных регионов Хабаровский край имеет лучшие показатели по уровню инфляции. В ДФО она составила 10,9 процента, а в среднем по России - 11 процентов.

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