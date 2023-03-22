Молодежь Хабаровского края поборется за гранты в 18 номинациях
Фото: Правительство Хабаровского края
Молодых людей Хабаровского края приглашают принять участие в конкурсе грантов. Организатором проекта выступает Федеральное агентство по делам молодежи. Участвовать в нем будут жители всех регионов России, в том числе и ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
Выбирать победителей будут в 18 номинациях: творчество, культура, спорт, здоровый образ жизни, наука и другие. В 2023 году появились три новые номинации: #делись_опытом, #вклад_в_будущее, #родные_любимые.
- Принять участие в конкурсе можно, заполнив заявку во ФГАИС «Молодежь России» до 20 апреля. Нужно использовать методические рекомендации для физлиц, - рассказали в правительстве Хабаровского края.
Участниками могут стать молодые люди от 14 до 35 лет включительно. Победители получат до миллиона рублей на реализацию своих идей.
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