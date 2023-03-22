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НовостиОбщество22 марта 2023 8:24

Жители Камчатки планировали распространять наркотики на территории Магаданской области

Мужчины получили наркотики через постамат
Василина ВАСИЛЬЕВА
Жители Камчатки планировали распространять наркотики на территории Магаданской области

Жители Камчатки планировали распространять наркотики на территории Магаданской области

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Магаданской области состоялся суд над жителями Камчатки. Мужчины покушались на распространение наркотиков на территории Колымы с использованием интернета.

В декабре прошлого года молодые люди специально приехали из Петропавловска-Камчатского, чтобы распространять здесь запрещенные вещества.

- В одном из постаматов города они получили посылку из Московской области, предполагая, что в ней находятся наркотики, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

Только запрещенных веществ там уже не было - полицейские вовремя заменили содержимое на муляж. По их словам, в посылке было около 300 грамм наркотиков. Мужчин задержали сразу же, как только они получили посылку.

Одному мужчине суд назначил пять лет лишения свободы со штрафом в 150 тысяч рублей, второму – четыре года со штрафом в 50 тысяч рублей. Эти годы они проведут в колонии строгого режима.

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