Жители Камчатки планировали распространять наркотики на территории Магаданской области
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Магаданской области состоялся суд над жителями Камчатки. Мужчины покушались на распространение наркотиков на территории Колымы с использованием интернета.
В декабре прошлого года молодые люди специально приехали из Петропавловска-Камчатского, чтобы распространять здесь запрещенные вещества.
- В одном из постаматов города они получили посылку из Московской области, предполагая, что в ней находятся наркотики, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.
Только запрещенных веществ там уже не было - полицейские вовремя заменили содержимое на муляж. По их словам, в посылке было около 300 грамм наркотиков. Мужчин задержали сразу же, как только они получили посылку.
Одному мужчине суд назначил пять лет лишения свободы со штрафом в 150 тысяч рублей, второму – четыре года со штрафом в 50 тысяч рублей. Эти годы они проведут в колонии строгого режима.
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