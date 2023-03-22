Жители Камчатки планировали распространять наркотики на территории Магаданской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Магаданской области состоялся суд над жителями Камчатки. Мужчины покушались на распространение наркотиков на территории Колымы с использованием интернета.

В декабре прошлого года молодые люди специально приехали из Петропавловска-Камчатского, чтобы распространять здесь запрещенные вещества.

- В одном из постаматов города они получили посылку из Московской области, предполагая, что в ней находятся наркотики, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

Только запрещенных веществ там уже не было - полицейские вовремя заменили содержимое на муляж. По их словам, в посылке было около 300 грамм наркотиков. Мужчин задержали сразу же, как только они получили посылку.

Одному мужчине суд назначил пять лет лишения свободы со штрафом в 150 тысяч рублей, второму – четыре года со штрафом в 50 тысяч рублей. Эти годы они проведут в колонии строгого режима.

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