Стать наставниками форума «Амур» предлагают жителям Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края
Стать модераторами и наставниками форума «Амур» могут жители Хабаровского края. Он состоится в регионе в этом году. Для них во время форума проведут курсы повышения квалификации и выдадут удостоверение гособразца. Прием заявок уже стартовал.
Стать модератором может любой желающий. Главные критерии: возраст от 18 лет, опыт участия в других форумах и подобных мероприятиях. Модераторы смогут принять участие в разработке образовательной программы, организовать необходимую работу над проектами и курировать действия участников.
Наставниками могут стать специалисты отделов спорта, культуры, педагоги и сотрудники других подобных сфер. Возраст - от 22 до 50 лет. Они будут координировать участников, помогать решать задания и многое другое.
- Мы всегда внимательно подходим к выбору наставников и модераторов, ведь именно они будут создавать уникальную атмосферу и настроение наших участников. Мы ждем в команду именно тех, кто готов с полной отдачей включиться в работу, - сказал Максим Косенко, директор форума «Амур».
Посмотреть положения об отборе и подробные условия можно в Telegram-канале форума.
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