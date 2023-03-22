Примерить дубленку из рыбьей кожи предлагают жителям Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжается работа проекта «Отдыхаем в крае». Благодаря ему компании региона разрабатывают интересные и, что немаловажно, доступные туры для жителей и гостей региона. К тому же по промослову «Минтур» туристы могут получить приятную скидку на свое мини-путешествие.

Например, популярными становятся глэмпинги. Предприниматели продолжают работать, чтобы делать отдых в них максимально комфортным.

- В домиках A-frame, которые установлены в районе имени Лазо на берегу реки Хор, могут разместиться до четырех человек, есть кухни и ванные, WI-FI с быстрым интернетом, книги, настольные игры. Новый гостевой двор обустроили на берегу Амура в районе села Елабуга. К услугам гостей комфортные двухэтажные домики, в каждом из которых есть своя сухая финская сауна и индивидуальный банный чан на улице рядом с мангальной зоной. Чистый лесной воздух поможет набраться сил и восстановить гармонию, - рассказали в министерстве туризма края.

В Бикинском районе около Покровки тоже ждут гостей. Там расположены три гостевых домика с каминами. В них поместится до пяти человек. Есть и большие - вместимостью до 25 человек. Их здесь пять штук. На территории находится баня, а летом можно стать участником спортивной рыбалки.

Для любителей более активного образа жизни подойдет экскурсия в Нанайский район. Ее участники прогуляются на Сопку Любви на Нижней Маноме, посмотрят уникальные экспонаты в Троицком и смогут принять участие в национальных обрядах. Им предложат попробовать национальные блюда и примерить дубленку из рыбьей кожи.

Получить скидку можно и на первоначальное обучение дайвингу. Здесь ждут желающих от 10 лет. А взрослым могут организовать романтическое свидание под водой. После погружения они получат прекрасные снимки и сертификат влюбленных.

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