Послание Президента Совету Федерации обсудили в мэрии Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Глава Хабаровска Сергей Кравчук встретился с депутатами гордумы, чтобы обсудить исполнение поручений президента России Владимира Путина, которые он озвучил во время обращения к Совету Федерации.

- Базовой платформой в развитии Хабаровска должно быть послание. Как отметил наш президент, надо убрать любые межведомственные противоречия и формальности. Нужно уйти от долгих переписок и казенных ответов, находить поиск решений во время таких встреч! - сказал Сергей Кравчук.

Участники встречи подняли вопросы о ремонте дорог и дворов, речной навигации, поддержке семей участников СВО, застройке Гупровского городка, перспективах развития сельхозрынка в около остановки «Химфармзавод». Глава города предложил пригласить к участию в обсуждении депутатов краевой закдумы и представителей правительства края.

- Депутаты поддерживают ваши предложения по организации широкого обсуждения стратегии развития Хабаровска. Будущее краевой столицы очень интересует наших избирателей, - ответил Андрей Белоглазов, председатель хабаровской гордумы.

В феврале 2023 года Сергей Кравчук поручил разработать подробный план мероприятий, направленных на реализацию поручения президента. Готовый документ включил шесть основных блоков. Среди них - блоки по поддержке СВО, предпринимательству и инвестиционному развитию, обеспечению работы городского хозяйства, работе в социальной сфере по девяти направлениям.

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