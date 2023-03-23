Чиновников осудили за принятие не готового бассейна в Магадане

Чиновников осудили за принятие неготового бассейна в Магадане Фото: СУ СК России по Магаданской области

За злоупотребление должностными полномочиями приговор суда выслушали бывшие директор «Дирекции единого заказчика министерства строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области» и его заместитель. Их действия повлекли тяжкие последствия, сообщили в СК региона.

В августе 2020 года они разрешили ввести в эксплуатацию бассейн в поселке Ола, при том, что в предписании Госстройнадзора были указаны нарушения требований пожарной безопасности.

- В декабре 2020 года и марте 2021 года были составлены и утверждены акты о готовности и о приемке законченного строительством объекта, а также выдано разрешение на ввод бассейна в эксплуатацию, - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.

Во время следствия специалисты проводили экспертизы в восьми регионах страны, в том числе строительно-техническую, расчетно-сметную, пожарно-техническую, бухгалтерскую, фоноскопическую и другие.

В августе 2021 года бассейн закрыли до устранения нарушений. Это потребовало дополнительных бюджетных денег в сумме больше 13,4 миллиона рублей.

Оба получили условные сроки: один два года, второй - 2,5, каждому назначили два года испытательного срока и запретили занимать административно-хозяйственные и организационно-распорядительные должности в государственных учреждениях на два и полтора года соответственно.

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