Финику восемь лет! Пушистого именинника поздравили в хабаровском зоосаде

Снежная обезьяна Финик празднует День рождения в зоосаде Хабаровска Фото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева

Зоосад «Приамурский» имени Сысоева празднует день рождения своего питомца - снежной обезьянки Финика. Сегодня ему исполнилось восемь лет. Представитель Японии получил множество подарков от сотрудников. Он принимал коробки, наполненные фруктами, орехами и яйцами, с интересом открывал их и дегустировал любимые лакомства.

- Финик прекрасно перенес зиму, хотя и немного засиделся. Но сейчас он компенсирует это высокой активностью. Прыжки, ужимки, воинствующие звуки - все это неотъемлемая часть его поведения, в том числе и для привлечения внимания посетителей, - рассказали в зоосаде имени Сысоева.

Хабаровчан приглашают в гости к Финику, чтобы воочию увидеть, насколько он игривый и смекалистый. Сотрудники зоосада уверены, что обезьянка точно не оставит никого равнодушным.

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