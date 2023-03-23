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НовостиОбщество23 марта 2023 6:08

На две тысячи человек за год сократилось население ЕАО

Почти 1300 из них уехали из области
Василина ВАСИЛЬЕВА
На две тысячи человек за год сократилась численность ЕАО

На две тысячи человек за год сократилась численность ЕАО

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты Хабаровскстата привели новые данные о численности населения в ЕАО. За год количество жителей в регионе сократилось на две тысячи человек.

- По текущей оценке численность населения по сравнению с началом 2022 года сократилась на 2 122 человека (или на 1,4 процента) и на 1 января 2023 года (с учетом переписи населения 2020 года) составила 147 458 человек, - рассказали в пресс-службе Хабаровскстата.

Из всего числа большинство людей (70,8 процента, или 104 427 человек) - это городские жители. На сельское население приходится 29,2 процента человек, то есть 43 031 житель.

Как уточнили специалисты службы статистики, 1 287 человек уехали из области. Еще на 835 человек произошло изменение за счет естественной убыли.

В 1989 году в ЕАО жило почти на 65,5 тысячи человек больше - 214,1 тысячи человек. К 2002 году число сократилось до 190,9 тысячи, к 2010 - до 176,6 тысячи. В 2020 году численность жителей ЕАО составляла уже 150,5 тысячи человек.

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