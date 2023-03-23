На две тысячи человек за год сократилось население ЕАО

На две тысячи человек за год сократилась численность ЕАО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты Хабаровскстата привели новые данные о численности населения в ЕАО. За год количество жителей в регионе сократилось на две тысячи человек.

- По текущей оценке численность населения по сравнению с началом 2022 года сократилась на 2 122 человека (или на 1,4 процента) и на 1 января 2023 года (с учетом переписи населения 2020 года) составила 147 458 человек, - рассказали в пресс-службе Хабаровскстата.

Из всего числа большинство людей (70,8 процента, или 104 427 человек) - это городские жители. На сельское население приходится 29,2 процента человек, то есть 43 031 житель.

Как уточнили специалисты службы статистики, 1 287 человек уехали из области. Еще на 835 человек произошло изменение за счет естественной убыли.

В 1989 году в ЕАО жило почти на 65,5 тысячи человек больше - 214,1 тысячи человек. К 2002 году число сократилось до 190,9 тысячи, к 2010 - до 176,6 тысячи. В 2020 году численность жителей ЕАО составляла уже 150,5 тысячи человек.

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