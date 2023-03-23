Производительность труда увеличил завод «Дальэнергомаш» в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжается работа по нацпроекту «Производительность труда». Один из его участников, завод «Дальэнергомаш», за год нарастил показатель на 30 процентов. Первый этап поддержки предприятия закончился в декабре 2021 года. Тогда на заводе удалось решить проблему вынужденных простоев и снизить процент брака на одном из участков.

- Сейчас мы взяли в работу крупный блок – инструментальное хозяйство. Разработали специальную программу для учета оснастки инструмента, чтобы этот участок был обеспечен инструментом постоянно и вовремя, не было задержек. У нас каждая минута дорога: простой выливается в часы дальше по производству, а затем и в срыв контрактов, - рассказал Вячеслав Кондратюк, главный инженер завода.

В работе участвуют абсолютно все сотрудники. К тому же, за предложения по улучшениям действует система поощрения. Каждый месяц сотрудники предлагают семь-восемь идей. Лучшие инициаторы получают премию, поэтому здесь интерес есть практически у каждого – своими мнениями делится 98 процентов работников. То, как на заводе выстроена работа сейчас, нравится даже зрелым сотрудникам. Сейчас у предприятия заказов много - на весь 2023 год, по некоторым услугам есть спрос и на следующий.

Участниками нацпроекта в крае являются 27 предприятий. До конца 2024 года к нему могут подключиться еще столько же компаний.

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