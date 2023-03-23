Попросил занять 100 рублей: воришка из ЕАО обокрал женщину, а деньги потратил на бывшую Фото: Даниил ОПАРИН

52-летний житель Биробиджанского района подошел к незнакомке на улице и попросил занять 100 рублей, а потом пригласил в гости. Знакомство пара отметила алкоголем, а потом женщина поняла, что ее обокрали. Ситуация произошла с жительницей Ленинского района Еврейской автономной области.

Женщина приехала в село Найфельд в гости к дочери из Дежнево. На улице познакомилась с неким Алексеем, который и обокрал ее. Она обнаружила, что пропали телефон и деньги – всего на 25 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого. Он нигде не работал и имел криминальное прошлое. Мужчина во всем признался и рассказал, что воспользовался нетрезвым состоянием знакомой.

- Когда злоумышленник пошел провожать даму на остановку, похитил у нее упавший на землю сотовой телефон. А затем под предлогом нехватки денег на проезд похитил из кошелька 15 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по ЕАО.

Деньги он потратил на бывшую жену: купил ей серьги за 1000 рублей, серебряное колечко за 4320, пачку сигарет и бутылку водки. А еще подарил похищенный телефон.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Похищенное у него забрали и завели уголовное дело. А полицейские напоминают, что распитие алкоголя в малознакомой компании может привести к нехорошим последствиям. Поэтому таких встреч лучше избегать.

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